Руди Фьолер подкрепи Ули Хьонес и също разкритикува новия международен календар

Спортният директор на Германия Руди Фьолер подкрепи почетния президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес за критиките му към новия формат на международния календар. Футболистите изиграха по четири мача в дългата пауза, която замени две по-кратки през месеците септември и октомври, но още една чака играчите след месец.

Хьонес: Това е пълна пародия

Германия спечели един от двубоите под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп, а неговият шеф Фьолер не остана впечатлен от нововъведението.

Uli Hoeneß hat mit deutlicher Kritik an der Planung der Länderspiele auf die verpasste Tabellenführung des Fußball-Rekordmeisters reagiert. Es sei "eine Katastrophe, vier Wochen nach Bundesliga-Beginn schon zwei Wochen Pause zu machen", sagte Hoeneß mit Blick auf die lange Länderspielphase bei Bild: "Wir haben 18 Spieler auf Reisen gehabt. Dass da der Rhythmus verloren geht, ist doch ganz normal."👀 ▶️ Die Bayern waren am Samstag nur zu einem 2:2 (0:1) beim FC Augsburg gekommen und hatten es verpasst, in der Tabelle an Borussia Dortmund vorbeizuziehen. Zuletzt hatte die Bundesliga wegen der Nations League so lange wie noch nie während einer laufenden Saison pausiert. Jedoch ist für den Kalender nicht die von Hoeneß deswegen angezählte UEF), sondern der Weltverband FIFA verantwortlich. ▶️ "Die Vereine", polterte Hoeneß dennoch, müssten sich "endlich mal durchsetzen, weil wir bezahlen die Spieler und nicht die Nationalmannschaften". Dass die UEFA einen "albernen Wettbewerb wie die Nations League" vorziehe, sei "der Witz des Jahres". Letztlich seien die Bayern so auch "der große Leidtragende dieser langen WM", weil infolge des Turniers nur wenig Zeit zur Vorbereitung geblieben sei, betonte Hoeneß. ▶️ DFB-Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete die neue Lösung im Sport1-Doppelpass aufgrund der hohen Belastung für die Spieler ebenfalls als "nicht gut". Er "hoffe", ergänzte der 66-Jährige, "dass die FIFA oder die UEFA das überdenkt und übergeht zu drei und drei Spielen oder zurückkommt zur alten Regelung". — Sky Sport (@SkySportDE) October 11, 2026

„Това решение не ми харесва. Надявам се, въпреки че към момента календарът е утвърден, ФИФА и УЕФА да го премислят и да го променят отново. Четири поредни мача просто изглежда нередно“, заяви Фьолер за предаването "Doppelpass" на Sport1.

По-рано и Хьонес бе критичен към промяната: „Абсолютна катастрофа е УЕФА да спира Бундеслигата само четири седмици след началото на сезона. Имахме 18 национали и е нормално те да загубят ритъм“. След паузата Байерн (Мюнхен) завърши наравно 2:2 срещу Аугсбург и Хьонес каза, че е време клубовете да се застъпят за себе си. „Още повече, че това е заради смешен турнир като Лигата на нациите. Шегата на годината“, каза още Хьонес за Bild TV.

Куп футболни хора вече се оплакаха от дългата международна пауза, като между тях бяха и треньори като Диего Симеоне, Чаби Алонсо и Нико Ковач.

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