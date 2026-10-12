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Руди Фьолер подкрепи Ули Хьонес и също разкритикува новия международен календар

  • 12 окт 2026 | 10:17
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Руди Фьолер подкрепи Ули Хьонес и също разкритикува новия международен календар

Спортният директор на Германия Руди Фьолер подкрепи почетния президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес за критиките му към новия формат на международния календар. Футболистите изиграха по четири мача в дългата пауза, която замени две по-кратки през месеците септември и октомври, но още една чака играчите след месец.

Хьонес: Това е пълна пародия
Хьонес: Това е пълна пародия

Германия спечели един от двубоите под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп, а неговият шеф Фьолер не остана впечатлен от нововъведението.

„Това решение не ми харесва. Надявам се, въпреки че към момента календарът е утвърден, ФИФА и УЕФА да го премислят и да го променят отново. Четири поредни мача просто изглежда нередно“, заяви Фьолер за предаването "Doppelpass" на Sport1.

По-рано и Хьонес бе критичен към промяната: „Абсолютна катастрофа е УЕФА да спира Бундеслигата само четири седмици след началото на сезона. Имахме 18 национали и е нормално те да загубят ритъм“. След паузата Байерн (Мюнхен) завърши наравно 2:2 срещу Аугсбург и Хьонес каза, че е време клубовете да се застъпят за себе си. „Още повече, че това е заради смешен турнир като Лигата на нациите. Шегата на годината“, каза още Хьонес за Bild TV.

Куп футболни хора вече се оплакаха от дългата международна пауза, като между тях бяха и треньори като Диего Симеоне, Чаби Алонсо и Нико Ковач.

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