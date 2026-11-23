Испания счупи голов рекорд от времето на младите Иниеста и Фабрегас

Световният шампион Испания изпраща годината с още едно историческо постижение. Юношеският национален тим на страната до 17 години постави нов рекорд сред всички подрастващи селекции на “ла роха”, побеждавайки Фиджи с нереалното 15:0 в мач от Световното първенство в тази възраст, което в момента тече в Катар.

Така беше подобрен досегашният рекорд за най-изразителен успех на национален тим на Испания при подрастващите - 14:0 срещу Сан Марино. Той беше регистриран от младежкия тим до 21 години през 2005 година в европейска квалификация. Тогава в състава бяха бъдещи асове като Андрес Иниеста, Сеск Фабрегас, Давид Силва, Хесус Навас и др.

Малко остана да бъде поне изравнен световният рекорд за най-голяма победа на мондиал за юноши до 17 години - 16:0 за Мароко срещу Нова Каледония през миналата година.

С пет гола за юношите на Испания в Катар блесна Рафаел Крус от Лас Палмас, а по три добавиха Гилерме Трухийяно от Атлетико Мадрид и Роберто Томас от Барселона.

Това е втори успех за Испания (до 17) на Световното първенство, с което отборът си гарантира излизане от групата. Фиджи е на турнира главно заради факта, че този мондиал е с 48 участници и зона “Океания” получи три квоти.

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