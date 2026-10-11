Хьонес: Това е пълна пародия

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес разкритикува УЕФА относно двуседмичната пауза за националните отбори и времето на нейния избор. Той стана поредният човек, който се възпротиви на новата концепция за европейската футболна централа, която обедини досегашните пауза през септември и октомври с е една по-дълга пауза, в която биха изиграни и четирите двубоя.

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“Ние сме тези, които страдат най-много заради продължителното Световно първенство. Играчите ни се върнаха със закъснение, а слд това Бундеслигата стартира едва на 25 август. Смятам за пълно безумие от страна на УЕФА да организира двуседмична пауза едва четири седмици след началото на сезона. Имахме 18 футболисти, които пътуваха с националните си отбори, така че е напълно нормално да загубим ритъм. Клубовете трябва да защитят интересите си, защото ние плащаме на играчите, а не националните отбори. И всичко това заради абсурдно състезание като Лигата на нациите. Това е пълна пародия”, заяви Ули Хьонес.

Много треньори, клубове и футболни анализатори също критикуваха дългата пауза, както и големият брой контузени футболисти след нея.

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Снимки: Gettyimages