Сърбия отнесе тежко наказание от УЕФА за домакинството на Германия

Националният отбор на Сърбия ще изиграе домакинския си мач от Лигата на нациите срещу Германия на 13 ноември при ограничено присъствие на публика след решение на Дисциплинарната и етична комисия на УЕФА, съобщават колегите от Sportal.rs.

Входът за двубоя на стадион „Райко Митич“ в Белград ще бъде разрешен единствено за деца. Билети за свободна продажба за домакинските фенове няма да бъдат пускани. Очаква се иначе отборът на Германия да бъде подкрепен от около 2000 свои фенове. Подробностите около организацията за идването на децата и условията за тяхното присъствие ще бъдат обявени допълнително.

UEFA žestoko kaznila Srbiju! https://t.co/tOMJQlOm8z — Sportal.rs (@SportalSrbija) October 9, 2026

УЕФА взе решението в обединена процедура по повод инциденти по време на срещите на Сърбия в Лигата на нациите срещу Гърция на 24 септември и срещу Нидерландия три дни по-късно. Заради расистко и дискриминационно поведение на феновете на комшиите местният футболен съюз е санкциониран с 50 000 евро и един мач без публика на домашен терен. Допълнително са наложени глоби от 22 500 евро за изпращане на непристойни за спортно събитие послания, 2 000 евро за използване на пиротехника и 15 000 евро за навлизане на терена. Общата финансова санкция за тези два мача възлиза на 89 500 евро.

На привържениците, които вече са закупили билети за двубоя с Германия, ще бъдат предложени две възможности: възстановяване на сумата или използване на закупения билет за безплатен вход на всички домакински срещи на сръбския национален отбор в квалификациите за Европейското първенство през 2028 г. Подробностите около процедурата ще бъдат обявени допълнително, а притежателите на билети ще бъдат своевременно уведомени.

По повод гостуването на Сърбия срещу Нидерландия в Айндховен на 4 октомври, на сърбите е наложена забрана за продажба на билети за привърженици за следващия мач на чужд терен, както и глоба от 20 000 евро. Още 20 000 евро са присъдени заради политическо послание, с което общият размер на паричните санкции за трите срещи достига 129 500 евро.

Футболният съюз на Сърбия призова феновете да подкрепят националния тим отговорно, със зачитане на правилата и съперника. Дискриминацията, политическите и всякакви други непристойни послания, пиротехниката и ексцесиите нямат място по трибуните, тъй като последиците от тях удрят пряко представителния тим и съюза, обясняват още от местната федерация.

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