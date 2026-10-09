Чаби Алонсо даде добри новини за контузените в Челси и стана поредният, оплакал се от дългата пауза

Meниджърът на Челси Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното домакинство на Борнемут в Премиър лийг. Преди международната пауза “сините” от Лондон натрупаха неприятна поредица от три поредни мача без победа.

За казуса с Ман Сити

“Безспорно това е решение, но трябва да проявим търпение. Трябва да изчакаме окончателните санкции от страна на комисията. Тя е достатъчно независима, за да прецени всички обстоятелства. Аз не съм експерт. Трябва да уважаваме решенията и да бъдем търпеливи. Трябва да изчакаме окончателното съобщение относно предприетите действия и да видим какво ще се случи. Това не зависи от нас; трябва да уважим независимостта на комисията и да видим как ще се развият нещата".

🚨 Xabi Alonso on Premier League verdict on Manchester City: “For sure, there is a decision. But we need to be patient and wait for the final sanctions from the panel”. “They are independent enough to assess all the situations. Whatever I say, they are the ones who have to take it”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026

Дали играчите са говорили за присъдата на Манчестър Сити? Не мисля така. Нямаме информация. Ситуацията ни не се променя. Трябва да се съсредоточим върху собственото си положение. Но със сигурност ще видим какво ще се случи в подходящия момент. Трябва да проявим уважение.

За паузата

Паузата вероятно беше твърде дълга. Имахме време да анализираме играта, да възстановим някои от играчите и да се подготвим за утре. Ако ме попитате кой вариант предпочитам – дали три седмици, две паузи или една толкова дълга – бих избрал другия вариант. Този е твърде дълъг. Бих предпочел да бъде както преди.

Xabi Alonso: "If you ask me which way I prefer, I prefer the other way [the old international break]. This one you disconnect too much. It's too long. For the dynamic of a club coach, I prefer the other way." — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) October 9, 2026

За контузените

Кайседо? Той е готов за игра. Използвахме времето, за да го върнем обратно във форма. Всеки отбор би усетил липсата на играч с неговите качества и динамика – ние със сигурност я усетихме. Радваме се, че той се завърна и се чувства по-добре. Не искахме да поемаме рискове, например за мача с Брентфорд. Сега той се чувства много по-добре. Готов е.

Палмър, Рийс Джеймс и Жоао Педро тренираха, някои повече от другите. Марко Палестра също - това бе планът. Те тренираха добре и са готови. Палмър тренира през последната седмица и се чувства по-добре. Не искахме да прибързваме с него. Най-важното за Коул е да бъде напълно готов за игра. Видяхме, че изпитваше затруднения в мача срещу Брентфорд. Сега се чувства по-добре. Той е отдаден на Англия, но трябва да е в кондиция, за да играе. Байноу-Гитенс няма да е готов за утре, той нарани глезена си и ще бъде аут за няколко седмици.

🚨 Xabi Alonso responds to Thomas Tuchel’s comments about Cole Palmer missing too many England matches. 🗣️ Alonso confirms Palmer has been training and feeling better after previously struggling with fitness. #CFC #BWClub https://t.co/6wSwKVDtZZ — SHAYEE 𒀭 (@tier_1st) October 9, 2026

Естевао? Все още е началото на сезона. Есте се чувства много по-добре след контузията. Той е играл за Бразилия – контекстът е различен, но сме наясно с изискванията на Висшата лига. Ще има своите моменти в определени мачове и ще запише повече минути.

За Борнемут

“Тежък тест. Мач с толкова голяма интензивност и високо темпо – изключително натоварващ. Те знаят какво правят – както с Марко, така и преди това с Андони. Ядрото на отбора се запазва. Трябва да изиграем силен мач и се нуждаем от победа.

🚨Xabi Alonso says Moises Caicedo is "ready to go". Palmer, Palestra and Joao Pedro have also been training and expected to make it for Bournemouth on Saturday. https://t.co/t8ZEP2l5cL — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) October 9, 2026

За проекта на Челси

“Ще отнеме време. Трябва да продължим да се учим, да бъдем част от процеса, да умеем да усещаме момента и да се адаптираме към ситуацията. Учим се от всеки мач. Трябва да внимаваме да не повтаряме едни и същи грешки".

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Снимки: Imago