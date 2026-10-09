Чаби Алонсо даде добри новини за контузените в Челси и стана поредният, оплакал се от дългата пауза

Meниджърът на Челси Чаби Алонсо говори пред медиите преди утрешното домакинство на Борнемут в Премиър лийг. Преди международната пауза “сините” от Лондон натрупаха неприятна поредица от три поредни мача без победа.
За казуса с Ман Сити
“Безспорно това е решение, но трябва да проявим търпение. Трябва да изчакаме окончателните санкции от страна на комисията. Тя е достатъчно независима, за да прецени всички обстоятелства. Аз не съм експерт. Трябва да уважаваме решенията и да бъдем търпеливи. Трябва да изчакаме окончателното съобщение относно предприетите действия и да видим какво ще се случи. Това не зависи от нас; трябва да уважим независимостта на комисията и да видим как ще се развият нещата".
Дали играчите са говорили за присъдата на Манчестър Сити? Не мисля така. Нямаме информация. Ситуацията ни не се променя. Трябва да се съсредоточим върху собственото си положение. Но със сигурност ще видим какво ще се случи в подходящия момент. Трябва да проявим уважение.
За паузата
Паузата вероятно беше твърде дълга. Имахме време да анализираме играта, да възстановим някои от играчите и да се подготвим за утре. Ако ме попитате кой вариант предпочитам – дали три седмици, две паузи или една толкова дълга – бих избрал другия вариант. Този е твърде дълъг. Бих предпочел да бъде както преди.
За контузените
Кайседо? Той е готов за игра. Използвахме времето, за да го върнем обратно във форма. Всеки отбор би усетил липсата на играч с неговите качества и динамика – ние със сигурност я усетихме. Радваме се, че той се завърна и се чувства по-добре. Не искахме да поемаме рискове, например за мача с Брентфорд. Сега той се чувства много по-добре. Готов е.
Палмър, Рийс Джеймс и Жоао Педро тренираха, някои повече от другите. Марко Палестра също - това бе планът. Те тренираха добре и са готови. Палмър тренира през последната седмица и се чувства по-добре. Не искахме да прибързваме с него. Най-важното за Коул е да бъде напълно готов за игра. Видяхме, че изпитваше затруднения в мача срещу Брентфорд. Сега се чувства по-добре. Той е отдаден на Англия, но трябва да е в кондиция, за да играе. Байноу-Гитенс няма да е готов за утре, той нарани глезена си и ще бъде аут за няколко седмици.
Естевао? Все още е началото на сезона. Есте се чувства много по-добре след контузията. Той е играл за Бразилия – контекстът е различен, но сме наясно с изискванията на Висшата лига. Ще има своите моменти в определени мачове и ще запише повече минути.
За Борнемут
“Тежък тест. Мач с толкова голяма интензивност и високо темпо – изключително натоварващ. Те знаят какво правят – както с Марко, така и преди това с Андони. Ядрото на отбора се запазва. Трябва да изиграем силен мач и се нуждаем от победа.
За проекта на Челси
“Ще отнеме време. Трябва да продължим да се учим, да бъдем част от процеса, да умеем да усещаме момента и да се адаптираме към ситуацията. Учим се от всеки мач. Трябва да внимаваме да не повтаряме едни и същи грешки".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago