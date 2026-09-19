Йоан Стоянов изгледа от пейката минимален успех на Апоел (Беер Шева)

Апоел (Беер Шева) победи с 1:0 гостуващия Кирят Шмона и излезе на 4-то място в класирането на израелското първенство. Йоан Стоянов остана на пейката за домакините, които стигнаха до успеха с попадение на Амир Ганах в 19-ата минута.

Това беше трети пореден мач, в който Апоел (Беер Шева) не допуска гол. Преди това тимът надви с 2:0 Апоел (Петах Тиква) в Лигат ХаАл и направи нулево равенство срещу Динамо (Загреб) в Лига Европа.

Макаби (Хайфа) продължи добрата си серия с труден успех срещу Ирони (Тибериас) с 3:2 и е само на 3 точки зад лидера Макаби (Тел Авив), който се наложи 2:1 над Нетаня като гост и има пълен актив от 15 точки.

В останалите мачове днес Макаби (Петах Тиква) отстъпи с 2:4 на Апоел (Йерусалим), Сахнин победи с 1:0 Апоел (Рамат Ган), а Бейтар (Йерусалим) спечели с 2:1 срещу Апоел (Хайфа).

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