Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница
  4. Йоан Стоянов изгледа от пейката минимален успех на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов изгледа от пейката минимален успех на Апоел (Беер Шева)

  • 19 сеп 2026 | 23:51
  • 94
  • 0
Йоан Стоянов изгледа от пейката минимален успех на Апоел (Беер Шева)

Апоел (Беер Шева) победи с 1:0 гостуващия Кирят Шмона и излезе на 4-то място в класирането на израелското първенство. Йоан Стоянов остана на пейката за домакините, които стигнаха до успеха с попадение на Амир Ганах в 19-ата минута.

Това беше трети пореден мач, в който Апоел (Беер Шева) не допуска гол. Преди това тимът надви с 2:0 Апоел (Петах Тиква) в Лигат ХаАл и направи нулево равенство срещу Динамо (Загреб) в Лига Европа.

Макаби (Хайфа) продължи добрата си серия с труден успех срещу Ирони (Тибериас) с 3:2 и е само на 3 точки зад лидера Макаби (Тел Авив), който се наложи 2:1 над Нетаня като гост и има пълен актив от 15 точки.

В останалите мачове днес Макаби (Петах Тиква) отстъпи с 2:4 на Апоел (Йерусалим), Сахнин победи с 1:0 Апоел (Рамат Ган), а Бейтар (Йерусалим) спечели с 2:1 срещу Апоел (Хайфа).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

  • 19 сеп 2026 | 21:05
  • 4495
  • 4
Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
  • 2080
  • 0
Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

  • 17 сеп 2026 | 23:08
  • 2484
  • 0
Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

  • 17 сеп 2026 | 21:35
  • 2162
  • 0
Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

  • 17 сеп 2026 | 20:53
  • 7626
  • 0
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 54329
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 98424
  • 660
Севиля 1:3 Барселона, хеттрик на Рафиня

Севиля 1:3 Барселона, хеттрик на Рафиня

  • 19 сеп 2026 | 23:07
  • 9976
  • 35
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 30213
  • 49
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 35791
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 13657
  • 11
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 20213
  • 50