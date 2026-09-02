Апоел (Беер Шева) не успя да пречупи Динамо (Загреб)

Израелският шампион Апоел (Беер Шева) и хърватският първенец Динамо (Загреб) завършиха наравно 0:0 в Букурещ в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Българинът Йоан Стоянов не беше в състава на символичните домакини, тъй като не е регистриран за турнира.

Апоел беше по-дейният отбор, като отправи два пъти повече удари и имаше двойно по-голямо притежание на топката от своя противник. Многото пропуски, включително нацелената от Форсон Аманква греда в 25-ата минута, обаче провалиха символичните домакини, а гостите също не се възползваха от своите голови положения.

Vraćamo se s prvim europskim bodom ove sezone ➕1️⃣ pic.twitter.com/8Fz8dm5gab — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 16, 2026

Във втория кръг на турнира чак в средата на октомври тимът от Беер Шева ще гостува на нидерландския АЗ Алкмаар, а Динамо ще приеме на своя стадион белгийския Андерлехт.

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Снимки: Gettyimages