Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Апоел (Беер Шева)
  3. Апоел (Беер Шева) не успя да пречупи Динамо (Загреб)

Апоел (Беер Шева) не успя да пречупи Динамо (Загреб)

  • 17 сеп 2026 | 00:38
  • 115
  • 0
Апоел (Беер Шева) не успя да пречупи Динамо (Загреб)

Израелският шампион Апоел (Беер Шева) и хърватският първенец Динамо (Загреб) завършиха наравно 0:0 в Букурещ в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Българинът Йоан Стоянов не беше в състава на символичните домакини, тъй като не е регистриран за турнира.

Апоел беше по-дейният отбор, като отправи два пъти повече удари и имаше двойно по-голямо притежание на топката от своя противник. Многото пропуски, включително нацелената от Форсон Аманква греда в 25-ата минута, обаче провалиха символичните домакини, а гостите също не се възползваха от своите голови положения.

Във втория кръг на турнира чак в средата на октомври тимът от Беер Шева ще гостува на нидерландския АЗ Алкмаар, а Динамо ще приеме на своя стадион белгийския Андерлехт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

  • 16 сеп 2026 | 21:23
  • 1002
  • 0
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона показа, че в момента няма граници

  • 17 сеп 2026 | 00:28
  • 10260
  • 40
Бенфика подчини Милан за историческа победа

Бенфика подчини Милан за историческа победа

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 8939
  • 16
Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 10147
  • 20
Комо ще удължи договора на своя голмайстор

Комо ще удължи договора на своя голмайстор

  • 16 сеп 2026 | 20:48
  • 2415
  • 0
Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

  • 16 сеп 2026 | 20:24
  • 720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 125443
  • 300
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 98166
  • 350
България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

  • 16 сеп 2026 | 21:11
  • 25299
  • 11
Барселона показа, че в момента няма граници

Барселона показа, че в момента няма граници

  • 17 сеп 2026 | 00:28
  • 10260
  • 40
Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

Блестящо начало, но срамен край: Ман Юнайтед допусна пълен обрат от Брайтън и изхвърча от Карабао къп

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 10147
  • 20
Бенфика подчини Милан за историческа победа

Бенфика подчини Милан за историческа победа

  • 16 сеп 2026 | 23:55
  • 8939
  • 16