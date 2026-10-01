Шампионът на Израел ще бъде лишен от феновете си в две поредни гостувания

Израелският шампион Апоел (Беер Шева) ще бъде лишен от подкрепата на феновете си в две гостувания от Лига Европа този месец. Нидерландският клуб АЗ Алкмаар съобщи, че градските власти са препоръчали мачът срещу Апоел (Беер Шева), насрочен за 15 октомври, да се проведе без гостуващи фенове на стадиона от съображения за сигурност. Гостуването на Апоел (Беер Шева) седмица по-късно срещу Юнион Сен Жилоаз сега ще се състои в Германия – без присъствие на фенове и от двата отбора на стадиона на Фортуна (Дюселдорф), тъй като кметът на белгийския град Льовен отказа да приеме мача на 22 октомври, както беше първоначално планирано.

Апоел (Беер Шева) не успя да пречупи Динамо (Загреб)

От октомври 2023 г. насам израелските национални и клубни отбори играят всичките си домакински мачове от европейските клубни турнири в неутрални държави поради съображения за сигурност, въпреки че гостуванията рядко са били засягани от това, припомня АП. „АЗ уважава това решение и следва указанията на съответните органи“, заявиха от нидерландския клуб. „Безопасността на привържениците, служителите, играчите и другите заинтересовани страни е от първостепенно значение.“

През ноември 2024 г. в Нидерландия домакинският мач на Аякс срещу Макаби (Тел Авив) в Лига Европа бе съпътстван от сблъсъци по улиците на Амстердам. Белгийският шампион Юнион съобщи миналата седмица, че търси алтернатива на Льовен, по-близо до Брюксел, за да улесни пътуването на своите фенове. „За съжаление, поради съображения за сигурност, това се оказа невъзможно“, се казва в изявление на Юнион, като се добавя, че „мачът ще трябва да се играе при закрити врати“.

Апоел (Беер Шева) участва във втория по сила турнир – Лига Европа, след като през август бе само на минути от класиране за престижната Шампионска лига. Израелският клуб допусна гол в добавеното време при гостуването на Сабах в последния квалификационен кръг, а след това загуби в продълженията. Играейки домакинските си мачове в румънската столица Букурещ, Апоел (Беер Шева) започна участието си в Лига Европа с равенство 0:0 срещу Динамо (Загреб) на 16 септември. Другите гостувания на Апоел (Беер Шева) са срещу Бешикташ в Истанбул на 26 ноември и срещу Борнемут на 28 януари.

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Снимки: Gettyimages