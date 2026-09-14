Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Беер Шева)
  3. Стоянов изгледа от пейката победа на Апоел (Беер Шева)

Стоянов изгледа от пейката победа на Апоел (Беер Шева)

  • 14 сеп 2026 | 01:45
  • 225
  • 0
Стоянов изгледа от пейката победа на Апоел (Беер Шева)

Отборът на Апоел (Беер Шева) постигна победа с 2:0 като гост срещу Апоел (Петах Тиква) в среща от 4-тия кръг на израелската елитна Лига Ха'Ал. Гостите решиха всичко в рамките на четири минути през втората част, благодарение на попаденията на резервите Абу Руми в 53-тата и Хамуди Кнаан в 57-ата минута. Българският национал Йоан Стоянов остана неизползвана резерва за гостите.

След постно първо полувреме, през втората част стана по-интересно. Влезлият от пейката Хамуди Кнаан направи разликата веднага. В 53-тата минута той предостави перфектен пас към Мухамад Абу Руми, който откри за 0:1.

Само четири минути по-късно, в 57-ата, самият Кнаан напредна пред наказателното поле и със силен далечен удар пречупи отбраната на домакините, оформяйки крайното 0:2.

С този успех Апоел (Беер Шева) се изкачи на 3-то място в класирането с актив от 7 точки, влизайки в добро настроение преди старта на кампанията си в Лига Европа. Домакините от Апоел (Петах Тиква) остава на 10-а позиция в таблицата с 3 спечелени точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Автогол в края провали Турицов и Динамо

Автогол в края провали Турицов и Динамо

  • 13 сеп 2026 | 21:45
  • 952
  • 0
ПСЖ взе първата си победа в Лига 1 в средата на септември, макар че Брест се бори

ПСЖ взе първата си победа в Лига 1 в средата на септември, макар че Брест се бори

  • 13 сеп 2026 | 23:40
  • 4166
  • 4
Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

  • 13 сеп 2026 | 21:40
  • 1115
  • 0
Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

  • 13 сеп 2026 | 21:27
  • 544
  • 0
Кадър на Ювентус посече "старата госпожа" в луд мач

Кадър на Ювентус посече "старата госпожа" в луд мач

  • 13 сеп 2026 | 23:38
  • 6758
  • 9
Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

  • 13 сеп 2026 | 21:09
  • 900
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 38670
  • 78
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 111462
  • 639
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 36453
  • 151
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 40742
  • 138
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 12424
  • 11
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 39595
  • 82