Стоянов изгледа от пейката победа на Апоел (Беер Шева)

Отборът на Апоел (Беер Шева) постигна победа с 2:0 като гост срещу Апоел (Петах Тиква) в среща от 4-тия кръг на израелската елитна Лига Ха'Ал. Гостите решиха всичко в рамките на четири минути през втората част, благодарение на попаденията на резервите Абу Руми в 53-тата и Хамуди Кнаан в 57-ата минута. Българският национал Йоан Стоянов остана неизползвана резерва за гостите.

След постно първо полувреме, през втората част стана по-интересно. Влезлият от пейката Хамуди Кнаан направи разликата веднага. В 53-тата минута той предостави перфектен пас към Мухамад Абу Руми, който откри за 0:1.

Само четири минути по-късно, в 57-ата, самият Кнаан напредна пред наказателното поле и със силен далечен удар пречупи отбраната на домакините, оформяйки крайното 0:2.

С този успех Апоел (Беер Шева) се изкачи на 3-то място в класирането с актив от 7 точки, влизайки в добро настроение преди старта на кампанията си в Лига Европа. Домакините от Апоел (Петах Тиква) остава на 10-а позиция в таблицата с 3 спечелени точки.

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