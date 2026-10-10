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Изключено е да играя в Саудитска Арабия или МЛС, зарече се халф на Интер

  • 10 окт 2026 | 16:20
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Изключено е да играя в Саудитска Арабия или МЛС, зарече се халф на Интер

Халфът на Интер Хенрих Мхитарян заяви, че никога през кариерата си не е играл за пари и това няма да стане и занапред.

"Изключена е възможността да играя в Саудитска Арабия, Армения или Мейджър Лийг Сокър, защото за мен парите никога не са били най-важни. Никога не съм играл футбол за пари. Сменял съм отбори и съм играл футбол, воден от моите амбиции и цели, за които мечтая още от дете и са ме сътъпствали през цялата ми кариера", заяви Мхитарян в интервю за арменска телевизия.

37-годишният ветеран не даде отговор на въпроса кога смята да приключи успешната си кариера. "Не мога да обещая нищо, защото вече съм във възраст, в която не мога да правя проекти за дълго време. Трябва да карам ден за ден, като просто мисля за следващия. Вече не е лесно да се възстановявам, нито да си поставям цели, нито да тренирам по начина, по който го правят моите колеги на 22 години. Опитвам се да правя всичко по най-добрия начин, но не мога да обещая още колко време ще играя", каза още той.

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Снимки: Gettyimages

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