Ново попълнение на Интер за пръв път ще попадне в групата, Киву предупреди срещу подценяване на Парма

Треньорът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди утрешния сблъсък в Серия А срещу бившия му отбор Парма след края на международната пауза.

Киву: Не съм се променил, откакто съм треньор

Специалистът даде важни насоки относно избора на стартов състав след дългия период без клубен футбол: „Не можем да пренебрегнем натрупаните минути на националите. Не искаме да рискуваме и да застрашаваме физическото им здраве. Тези футболисти са свикнали със сгъстен цикъл и предпочитат мачовете на всеки три дни пред тренировъчния процес, но е моя отговорност да преценя момента и възможните рискове.“

Inter head coach Cristian Chivu has stepped in to defend Turkiye national team captain Hakan Calhanoglu, who faced backlash in his homeland after failing to attend his country's Nations League match against Italy in Bologna earlier this week: 'The problem was me'. https://t.co/u4nwxOzSAA — Football Italia (@footballitalia) October 9, 2026

Запитан за вратарския пост и дали Иван Проведел ще започне от първата минута, Киву запази интригата: „Дали той ще играе? Не знам, ще видим какво решение ще взема утре". Наставникът потвърди още, че за пръв път включва новото попълнение Джед Спенс в групата за мача: „Той отсъстваше два месеца, но сега отново е с нас. През последните дни се подготвя много добре, така че утре ще реша как да постъпя.

Специалистът подчерта, че предварителните прогнози нямат значение преди първия съдийски сигнал и тимът трябва да покаже максимална отдаденост на терена. „През годините свикнахме никога да не подценяваме нито един противник и няма да го направим и срещу Парма. Мачовете на хартия не казват нищо и не отразяват цялата истина. Наясно сме с това. Стремим се във всяка среща да показваме най-добрата си версия, да се трудим здраво и да печелим с нужната увереност. След двубоя с Рома обърнахме сериозно внимание на фазата без топка. По време на паузата проведохме редица индивидуални разговори с футболистите“, сподели още румънецът.

Киву внесе яснота и около състоянието на Хакан Чалханоолу и появилите се спекулации в Турция относно неговото отсъствие от лагера на родината му: „Хакан тренира наравно с останалите от понеделник. Искам да изясня ситуацията – той не успя да се присъедини към съотборниците си в националния тим, защото имаше физически проблем и се нуждаеше от възстановяване. Лично аз реших да не му давам почивен ден, за да бъде на линия за първото ни групово занимание, тъй като е изключително важен за нас. Завършихме късно и просто нямаше как да пътува.“

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