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Ново попълнение на Интер за пръв път ще попадне в групата, Киву предупреди срещу подценяване на Парма

  • 9 окт 2026 | 17:27
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Треньорът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди утрешния сблъсък в Серия А срещу бившия му отбор Парма след края на международната пауза.

Киву: Не съм се променил, откакто съм треньор
Киву: Не съм се променил, откакто съм треньор

Специалистът даде важни насоки относно избора на стартов състав след дългия период без клубен футбол: „Не можем да пренебрегнем натрупаните минути на националите. Не искаме да рискуваме и да застрашаваме физическото им здраве. Тези футболисти са свикнали със сгъстен цикъл и предпочитат мачовете на всеки три дни пред тренировъчния процес, но е моя отговорност да преценя момента и възможните рискове.“

Запитан за вратарския пост и дали Иван Проведел ще започне от първата минута, Киву запази интригата: „Дали той ще играе? Не знам, ще видим какво решение ще взема утре". Наставникът потвърди още, че за пръв път включва новото попълнение Джед Спенс в групата за мача: „Той отсъстваше два месеца, но сега отново е с нас. През последните дни се подготвя много добре, така че утре ще реша как да постъпя.

Специалистът подчерта, че предварителните прогнози нямат значение преди първия съдийски сигнал и тимът трябва да покаже максимална отдаденост на терена. „През годините свикнахме никога да не подценяваме нито един противник и няма да го направим и срещу Парма. Мачовете на хартия не казват нищо и не отразяват цялата истина. Наясно сме с това. Стремим се във всяка среща да показваме най-добрата си версия, да се трудим здраво и да печелим с нужната увереност. След двубоя с Рома обърнахме сериозно внимание на фазата без топка. По време на паузата проведохме редица индивидуални разговори с футболистите“, сподели още румънецът.

Киву внесе яснота и около състоянието на Хакан Чалханоолу и появилите се спекулации в Турция относно неговото отсъствие от лагера на родината му: „Хакан тренира наравно с останалите от понеделник. Искам да изясня ситуацията – той не успя да се присъедини към съотборниците си в националния тим, защото имаше физически проблем и се нуждаеше от възстановяване. Лично аз реших да не му давам почивен ден, за да бъде на линия за първото ни групово занимание, тъй като е изключително важен за нас. Завършихме късно и просто нямаше как да пътува.“

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