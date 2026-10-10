Интер приема Парма на "Джузепе Меаца" в търсене на нова победа в Серия А

След края на международната пауза италианската Серия А се завръща с вълнуващ сблъсък от 6-ия кръг. Воденият от старши треньора Кристиан Киву тим на Интер приема Парма на стадион "Джузепе Меаца" в събота, 10 октомври, от 19:00 часа българско време.

Шампионите от Интер започнаха силно кампанията 2026/2027 и заемат втората позиция във временното класиране с 13 точки след 4 победи и 1 равенство (с равен точков актив с лидера Рома и третия Лацио). В последния си шампионатен мач преди паузата "нерадзурите" показаха характер, изравнявайки от 0:2 до 2:2 срещу Рома в Рим с два гола на капитана си Лаутаро Мартинес. Интер продължава уникалната си серия от 135 поредни мача в Серия А без равенство 0:0.

Парма, под ръководството на Карлос Куеста, се намира на 15-о място в таблицата с 4 точки (1 победа, 1 равенство и 3 загуби). Гостите записаха първия си успех за сезона на 20 септември, побеждавайки Дженоа у дома с 2:1 благодарение на попадения на Хосе Ромеро и Понтус Алмквист.

Наставникът на домакините Кристиан Киву не може да разчита на контузените защитник Джон Стоунс и халф Къртис Джоунс. Очаква се Интер да влезе в двубоя във формация 3-5-2 с вратар Хосеп Мартинес и атака, водена от Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.

Киву: Не съм се променил, откакто съм треньор

В състава на Парма извън сметките поради контузии са Ниакате Н'Диайе, Лаутаро Валенти, Понтус Алмквист и Ханс Николуси Кавилия. Очаква се гостите да излязат в схема 3-4-2-1 с Едоардо Корви на вратата и Ел Билал Туре и Хосе Ромеро в предни позиции.

В последните си 5 срещи срещу този съперник във всички турнири Интер е постигнал 4 победи и 1 равенство. През миналия сезон 2025/2026 грандът от Милано спечели и двата сблъсъка с Парма в първенството с по 2:0. Парма няма победа срещу "нерадзурите" в Серия А от септември 2018 година.

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