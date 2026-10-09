Бразилски защитник пред нов договор с Интер

Интер води напреднали преговори със защитника Карлос Аугусто за нов договор, съобщава Фабрицио Романо. Настоящото споразумение с бразилеца изтича през лятото на 2028 година, но желанието и на двете страни е да го продължат.
Планът на "нерадзурите" е да се договорят с 27-годишния футболист до края на годината.
Карлос Аугусто пристигна в Интер през лятото на 2023 година. Първоначално той беше под наем от Монца, а след това откупен за малко над 15 млн. евро.
През този сезон бразилецът има два гола и една асистенция в 4 мача.