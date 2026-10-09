Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер

Бразилски защитник пред нов договор с Интер

  • 9 окт 2026 | 07:05
  • 491
  • 0
Бразилски защитник пред нов договор с Интер

Интер води напреднали преговори със защитника Карлос Аугусто за нов договор, съобщава Фабрицио Романо. Настоящото споразумение с бразилеца изтича през лятото на 2028 година, но желанието и на двете страни е да го продължат.

Планът на "нерадзурите" е да се договорят с 27-годишния футболист до края на годината.

Карлос Аугусто пристигна в Интер през лятото на 2023 година. Първоначално той беше под наем от Монца, а след това откупен за малко над 15 млн. евро.

През този сезон бразилецът има два гола и една асистенция в 4 мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина

Меси припомни емблематичен момент от кариерата си в Барселона покрай сбогуването с Аржентина

  • 9 окт 2026 | 02:20
  • 4485
  • 5
Хоселу с нов отбор в Катар

Хоселу с нов отбор в Катар

  • 9 окт 2026 | 02:12
  • 2001
  • 0
Барселона преподписа с млад талант

Барселона преподписа с млад талант

  • 9 окт 2026 | 03:23
  • 2167
  • 0
Юнайтед иска да задържи непокорен талант, за който напират от Барселона и Реал

Юнайтед иска да задържи непокорен талант, за който напират от Барселона и Реал

  • 9 окт 2026 | 01:52
  • 2351
  • 3
Азербайджан е единствената членка на УЕФА, която показа лояност към сегашното ръководство на ФИФА

Азербайджан е единствената членка на УЕФА, която показа лояност към сегашното ръководство на ФИФА

  • 9 окт 2026 | 01:45
  • 1469
  • 0
Лампард също се произнесе за скандала със Сити

Лампард също се произнесе за скандала със Сити

  • 9 окт 2026 | 00:54
  • 1928
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 5122
  • 4
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 1983
  • 2
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 359
  • 0
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 34987
  • 16
ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
  • 25814
  • 85
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 25344
  • 25