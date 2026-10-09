Бразилски защитник пред нов договор с Интер

Интер води напреднали преговори със защитника Карлос Аугусто за нов договор, съобщава Фабрицио Романо. Настоящото споразумение с бразилеца изтича през лятото на 2028 година, но желанието и на двете страни е да го продължат.

Планът на "нерадзурите" е да се договорят с 27-годишния футболист до края на годината.

Карлос Аугусто пристигна в Интер през лятото на 2023 година. Първоначално той беше под наем от Монца, а след това откупен за малко над 15 млн. евро.

През този сезон бразилецът има два гола и една асистенция в 4 мача.

🚨⚫️🔵 Inter are advancing in contract talks with Carlos Augusto to keep him at the club beyond summer 2028. Inter plan to close the agreement with the Brazilian left back before the end of the year. https://t.co/WHFrLLkeLY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2026

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