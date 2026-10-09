Новият стадион ще осигури финансов скок за Интер и Милан

Изграждането на нов съвместен стадион се очертава като ключов момент в бъдещето на Интер и Милан. Освен че ще се превърне в модерен дом на двата гранда, съоръжението ще донесе и значителен икономически тласък, който да ги доближи до европейските финансови лидери.

Плановете са новото съоръжение да бъде готово около 2031-2032 година.

Според анализ на “Гадзета дело Спорт“, настоящите приходи от „Сан Сиро“ – дори при отчитане на събитията извън дните на мачове – изостават чувствително спрямо тези на водещите клубове на континента. През сезон 2024/25 Интер отчете рекордни за клуба около 98 милиона евро от стадиона след 27 изиграни домакинства заради достигането си далеч в Купата на Италия и Шампионската лига. В същото време Милан генерира близо 61 милиона евро, с което общите постъпления на двата милански гранда едва надхвърлят 160 милиона евро.

Допълнителните приходи извън срещите също остават ограничени. Съвместното дружество „М-И Стадио“, което управлява арената, е отчело приход от 26,7 милиона евро за същия сезон. От тях 10 милиона евро идват от концерти, 7 милиона евро от клубния музей и обиколките на стадиона, а 2,5 милиона евро – от заведенията и кетъринга. Въпреки новите идеи за монетизация, сред които бирария с панорамна гледка към терена и посещения на покривната конструкция, потенциалът на старото съоръжение е изчерпан.

Данните на УЕФА за сезон 2024/25 показват огромната разлика с конкурентите. Обновеният „Бернабеу“ донесе на Реал Мадрид рекордните 222 милиона евро. Арсенал реализира 183 милиона евро, ПСЖ – 175 милиона, а Барселона и Тотнъм достигнаха по около 150 милиона евро. Така всеки от тези клубове самостоятелно генерира суми, равни или по-високи от общия сбор на Интер и Милан.

FYI: Pembangunan Stadion #NewSanSiro sudah di mulai bulan agustus ini dan mengambil beberapa area parkir mobil sekitaran San Siro, hal ini membuat #Milan dan #Inter menyarankan para fans yang datang untuk memakai transportasi publik daripada kendaraan pribadi khususnya mobil. Stadion New San Siro diprediksi selesai di musim 2030-31 menjelang Euro 2032 yang akan dihelat di Italia, berkapasitas 71.500 tempat duduk. Tonton video ini untuk mengetahui lokasinya, dan silahkan berkomentar mengenai stadion baru atau kesedihan atas hilangnya stadion keramat San Siro. Feel free to comments 👇 https://t.co/XwcH6gKOMn — Milanisti Bogor IDN (@UlgadBogor) August 19, 2026

Практиката показва, че новите съоръжения водят до незабавен растеж на приходите. Реал Мадрид, Арсенал и Тотнъм удвоиха постъпленията си, докато Ювентус ги утрои още в първия си сезон на новия стадион. Подобна възходяща линия бе отчетена и при клубове като Удинезе и Аталанта.

Окончателните разчети за бъдещия проект в Милано ще бъдат представени в новия план за икономическа осъществимост в началото на 2027 година. Предварителната документация сочи допълнителни общи приходи от около 120 милиона евро годишно – приблизително по 60 милиона евро за всеки от двата клуба. Тази сума включва близо 80 милиона евро от права за името на стадиона, музей и извънфутболни събития, както и 40 милиона евро от други търговски дейности. Очаква се огромен скок и от вип и бизнес местата, чийто капацитет ще нарасне от сегашните 3 хиляди до цели 13 хиляди седалки.

"Сан Сиро" на 100 години

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