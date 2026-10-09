Новият стадион ще осигури финансов скок за Интер и Милан

Изграждането на нов съвместен стадион се очертава като ключов момент в бъдещето на Интер и Милан. Освен че ще се превърне в модерен дом на двата гранда, съоръжението ще донесе и значителен икономически тласък, който да ги доближи до европейските финансови лидери.
Плановете са новото съоръжение да бъде готово около 2031-2032 година.
Според анализ на “Гадзета дело Спорт“, настоящите приходи от „Сан Сиро“ – дори при отчитане на събитията извън дните на мачове – изостават чувствително спрямо тези на водещите клубове на континента. През сезон 2024/25 Интер отчете рекордни за клуба около 98 милиона евро от стадиона след 27 изиграни домакинства заради достигането си далеч в Купата на Италия и Шампионската лига. В същото време Милан генерира близо 61 милиона евро, с което общите постъпления на двата милански гранда едва надхвърлят 160 милиона евро.
Допълнителните приходи извън срещите също остават ограничени. Съвместното дружество „М-И Стадио“, което управлява арената, е отчело приход от 26,7 милиона евро за същия сезон. От тях 10 милиона евро идват от концерти, 7 милиона евро от клубния музей и обиколките на стадиона, а 2,5 милиона евро – от заведенията и кетъринга. Въпреки новите идеи за монетизация, сред които бирария с панорамна гледка към терена и посещения на покривната конструкция, потенциалът на старото съоръжение е изчерпан.
Данните на УЕФА за сезон 2024/25 показват огромната разлика с конкурентите. Обновеният „Бернабеу“ донесе на Реал Мадрид рекордните 222 милиона евро. Арсенал реализира 183 милиона евро, ПСЖ – 175 милиона, а Барселона и Тотнъм достигнаха по около 150 милиона евро. Така всеки от тези клубове самостоятелно генерира суми, равни или по-високи от общия сбор на Интер и Милан.
Практиката показва, че новите съоръжения водят до незабавен растеж на приходите. Реал Мадрид, Арсенал и Тотнъм удвоиха постъпленията си, докато Ювентус ги утрои още в първия си сезон на новия стадион. Подобна възходяща линия бе отчетена и при клубове като Удинезе и Аталанта.
Окончателните разчети за бъдещия проект в Милано ще бъдат представени в новия план за икономическа осъществимост в началото на 2027 година. Предварителната документация сочи допълнителни общи приходи от около 120 милиона евро годишно – приблизително по 60 милиона евро за всеки от двата клуба. Тази сума включва близо 80 милиона евро от права за името на стадиона, музей и извънфутболни събития, както и 40 милиона евро от други търговски дейности. Очаква се огромен скок и от вип и бизнес местата, чийто капацитет ще нарасне от сегашните 3 хиляди до цели 13 хиляди седалки.