Интер загуби Къртис Джоунс за около три седмици

Халфът на Интер Къртис Джоунс е с разтежение в аддукторите на дясното си бедро, съобщиха от клуба.

Според италинаските медии заради своята контузия англичанинът ще отсъства от игра около три седмици. Това означава, че най-вероятно той ще пропусне пет или шест мача - срещу Парма, Брюж, Болоня, Шахтьор (Донецк), Фиорентина и Венеция, като целта е да бъде възстановен за градското дерби с Милан на 31 октомври. Откакто беше привлечен от Ливърпул за 30+5 млн. евро през лятото, 25-годишният Джоунс е изиграл пет мача за “нерадзурите”.

I dettagli https://t.co/CG9iT20GXs — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 8, 2026

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Снимки: Gettyimages