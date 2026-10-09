Какво показа експериментът на Мерцедес с различните коли в Сингапур?

Екипът на Мерцедес сподели първоначалните данни от директното сравнение между двете различни версии на своя болид W17, проведено по време на свободната тренировка на старта на уикенда за Гран при на Сингапур във Формула 1.

Джордж Ръсел даде най-добро време в единствената тренировъчна сесия, управлявайки по-старата спецификация на болида. В същото време неговият съотборник и лидер в шампионата Андреа Кими Антонели остана седми с изоставане от 1,3 секунди зад волана на обновения модел W17.

It's good to be back! Cars on track in Singapore 😍 #F1 #SingaporeGP https://t.co/ptGPsRQD4E — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур

Чистите времена за обиколка обаче не дават пълната картина, тъй като двамата пилоти използваха различни комплекти гуми — Ръсел караше с меки, докато Антонели бе със средно твърди. Освен това италианецът излезе в зоната за сигурност по време на последната си бърза обиколка.

Въпреки това от Мерцедес са събрали ценна информация за съпоставка между стария и новия аеродинамичен пакет. Целта е да се установи дали мащабните подобрения, дебютирали по време на Гран при на Бахрейн в Малайзия, са постигнали желания успех.

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„Сложността дойде от факта, че въведохме голям пакет с подобрения на Сепанг, а това трасе е изключително специфично и нетипично по отношение на температурите, които видяхме в петък и събота - обясни ръководителят на тима Тото Волф. - Настилката беше специфична и не знаехме дали новостите не работят според очакванията, или представянето е повлияно от условията на пистата. Затова решихме да дойдем в Сингапур с две различни конфигурации, въпреки че и това трасе е доста необичайно.“

Lights on 🫰 Time for #F1Sprint qualifying 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/oj7fBKfxj0 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

„Направихме този експеримент в първата тренировка. Забелязва се определена тенденция, но най-важното е да анализираме детайлно какво функционира и какво не при двете спецификации. Така ще изберем най-добрите елементи и ще определим посоката на развитие, за да извлечем оптималното темпо. Използването на два различни автомобила не е идеалният вариант, но е необходим компромис, за да сме сигурни, че правим правилните стъпки и за следващата година“, допълни Волф.

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Шефът на отбора подчерта, че първите индикации показват по-трудно управление на обновената версия, но това не означава непременно липса на потенциал за висока скорост.

„Новият болид изглежда малко по-сложен за каране. Това не значи, че е по-бавен, защото в него има вграден потенциал, но вероятно още не сме намерили правилните настройки, за да сглобим цялостната картина. По-старият автомобил е по-стабилен и предлага по-добро сцепление, но засега това са данни само от една свободна тренировка. Ще ни е необходимо още време за категорични заключения“, сподели австриецът.

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Волф отбеляза, че за Мерцедес е от ключово значение да разбере пакета с подобрения, тъй като вниманието вече започва да се пренасочва към подготовката за сезон 2027.

„Инвестирахме няколко месеца в този автомобил. Посоката без съмнение изглежда правилна и просто трябва да направим нужните фини настройки, за да намерим верния път към 2027 година“, обобщи той.

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Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages