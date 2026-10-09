Ръсел получи изцяло нова задвижваща система за Гран При на Сингапур

Джордж Ръсел получи пълен набор от нови компоненти в задвижващата системи на своя автомобил за началото на уикенда за Гран При на Сингапур, като всички тези компоненти са допълнителни за него през сезона.

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След повредата, която го извади от Гран При на Бахрейн в Малайзия преди седмица, беше ясно, че Ръсел ще има трудно състезание и на „Марина Бей“, защото ще получи нови компоненти в своята задвижваща система. От Мерцедес са взели решение да сменят абсолютно всички компоненти в нея, с изключение на спомагателните елементи, които си остават от вече използвани от Ръсел през сезона.

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Тъй като всеки един компонент (двигател с вътрешно горене, турбокомпресор, ауспух, MGU-K, батерия и контролна електроника) е първи допълнителен, Ръсел получава наказание от по 10 места назад на старта за всеки един от тях. Това означава, че британецът ще трябва да изтърпи общо санкция от преместване с 60 позиции назад на стартовата решетка преди неделното състезание, което практически го бетонира в дъното на колоната на една от пистите, на които изпреварванията са най-трудни.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages