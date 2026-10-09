Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Джордж Ръсел разкри защо сам е предложил да се върне към старата версия на W17

  • 9 окт 2026 | 10:46
  • 235
  • 0
Джордж Ръсел разкри защо сам е предложил да се върне към старата версия на W17

Джордж Ръсел и съотборникът му в Мерцедес Андреа Кими Антонели ще разполагат с две различни версии на W17 по време на уикенда за Гран При на Сингапур, като британецът ще бъде с по-старата спефицикация.

Сребърните стрели въведоха втория голям пакет с подобрения за своя автомобил по време на провелата се в Малайзия Гран При на Бахрейн миналата седмица. На „Сепанг“ обаче тимът от Бракли срещна много трудности и беше засенчен от Ред Бул. Поради тази причина уикендът на „Марина Бей“ ще бъде използван за направата на директни сравнения между двете версии на колата.

Мерцедес дава различни коли на Ръсел и Антонели в Сингапур
Мерцедес дава различни коли на Ръсел и Антонели в Сингапур

Пред медиите във вчерашния ден Ръсел обясни, че той сам е предложил този подход още преди старта в Куала Лумпур миналата неделя. А отпадането му от надпреварата и наказанието, което той ще трябва да изтърпи този уикенд, са направили решението повече от лесно.

Ферари остава без подобрения в Сингапур, докато преките съперници залагат на новости
Ферари остава без подобрения в Сингапур, докато преките съперници залагат на новости

„Всъщност, аз започнах разговора още преди състезанието в неделя. След повредата ми, решението беше очевидно, защото преди това бяхме 50/50, аз бях повече за, а това беше още преди старта, докато сега е очевидно.

„Няма знаци, които да ни казват, че подобренията не работят, а знаем, че колата, която имахме в Баку е същата кола, с която разполагахме в Будапеща и Зандвоорт. В Баку спечелих полпозишъна с 0.8 секунди, а в Будапеща изоставахме с 0.4 секунди.

„Тези колебания в представянето, дори без ти и съперниците ти да променяте колите си, са драстични. Говорим за разлика от една секунда, така че сме уверени, че изоставането беше конкретно за Малайзия.

„Ред Бул надскочиха своето представяне от началото на сезона в Малайзия. В същото време нашето темпо, в сравнение със скоростта на Макларън и Ферари, не беше по-различно от обикновено. Наказанието този уикенд ни позволява да се върнем назад, ще карам колата, с която спечелих в Баку“, обясни Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 14885
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 5031
  • 0
Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 06:44
  • 2598
  • 0
Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

  • 8 окт 2026 | 21:06
  • 2356
  • 0
Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 18:08
  • 1138
  • 0
Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

  • 8 окт 2026 | 17:44
  • 10006
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 13647
  • 24
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 542
  • 0
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 7068
  • 6
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 2416
  • 0
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 36709
  • 18
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 27183
  • 28