Джордж Ръсел разкри защо сам е предложил да се върне към старата версия на W17

Джордж Ръсел и съотборникът му в Мерцедес Андреа Кими Антонели ще разполагат с две различни версии на W17 по време на уикенда за Гран При на Сингапур, като британецът ще бъде с по-старата спефицикация.

First flying lap of the Marina Bay for George this weekend 🛴💨✅ https://t.co/Pp3JpydRa2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 8, 2026

Сребърните стрели въведоха втория голям пакет с подобрения за своя автомобил по време на провелата се в Малайзия Гран При на Бахрейн миналата седмица. На „Сепанг“ обаче тимът от Бракли срещна много трудности и беше засенчен от Ред Бул. Поради тази причина уикендът на „Марина Бей“ ще бъде използван за направата на директни сравнения между двете версии на колата.

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Пред медиите във вчерашния ден Ръсел обясни, че той сам е предложил този подход още преди старта в Куала Лумпур миналата неделя. А отпадането му от надпреварата и наказанието, което той ще трябва да изтърпи този уикенд, са направили решението повече от лесно.

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„Всъщност, аз започнах разговора още преди състезанието в неделя. След повредата ми, решението беше очевидно, защото преди това бяхме 50/50, аз бях повече за, а това беше още преди старта, докато сега е очевидно.



„Няма знаци, които да ни казват, че подобренията не работят, а знаем, че колата, която имахме в Баку е същата кола, с която разполагахме в Будапеща и Зандвоорт. В Баку спечелих полпозишъна с 0.8 секунди, а в Будапеща изоставахме с 0.4 секунди.



„Тези колебания в представянето, дори без ти и съперниците ти да променяте колите си, са драстични. Говорим за разлика от една секунда, така че сме уверени, че изоставането беше конкретно за Малайзия.



„Ред Бул надскочиха своето представяне от началото на сезона в Малайзия. В същото време нашето темпо, в сравнение със скоростта на Макларън и Ферари, не беше по-различно от обикновено. Наказанието този уикенд ни позволява да се върнем назад, ще карам колата, с която спечелих в Баку“, обясни Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages