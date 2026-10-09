Ще се опази ли Ръсел от инциденти този уикенд?

Статистиката сочи, че при всяко участие на Джордж Ръсел в Гран При на Сингапур до момента, той е записал поне по един инцидент в рамките на състезателния уикенд.
Очаква се, че Ръсел ще получи нова задвижваща система, което ще го прати в дъното на стартовата решетка за състезанието в неделя и очакваната битка да си пробие път напред допълнително ще увеличи шансовете за инцидент.
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През 2019 и 2022 Джордж участва два инцидента - през 2019 с Ромен Грожан, а през 2022 - с Мик Шумахер.
През 2023 дойде най-неприятното - Ръсел катастрофира в последната обиколка и изпусна качване на подиума, а през 2024 и 2025 записа по една катастрофа във вторите свободни тренировки. Този уикенд обаче има и спринт, което означава по-малко време за подготовка за всеки един отбор и пилот.
Но пък миналата година Ръсел стигна до най-доброто си класиране в Сингапур - победа, като преди това нямаше качване на подиума там.
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Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages