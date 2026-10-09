Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур

  • 9 окт 2026 | 12:38
  • 2442
  • 0
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Сингапур, след като оглави класирането в края на единствената тренировъчна сесия на уличното трасе „Марина Бей“, което ще приеме последния спринт за сезона във Формула 1.

В рамките на единствения час за подготовка Ръсел завъртя обиколка за 1:32.274 с меките гуми на Пирели, с която изпревари с 0.198 секунди Шарл Леклер от Ферари. Тройката с пасив от 0.273 оформи Ландо Норис, а четвърти и пети се наредиха Люис Хамилтън и Оскар Пиастри.

Най-бърз от пилотите, които направиха квалификационните си симулации със средно твърдите сликове, а не с меките, беше Макс Верстапен, който завърши на 0.732 зад Ръсел. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели остана седми на 1.251 зад съотборника си, а в топ 10 влязоха още Исак Хаджар, Пиер Гасли и Лиам Лоусън.

Тренировката в Сингапур мина без сериозни инциденти, като имаше няколко момента, в които някои пилоти се доближиха опасно до предпазните стени, но продължиха без да ги удрят сериозно. Най-сериозните проблеми бяха за Нико Хюлкенберг, който спря на пистата с повреда в скоростната кутия на неговото Ауди 20 минути преди края на сесията и съответно германецът завърши тренировката с най-малко обиколки от всички – 16. Най-активен с цели 30 тура пък беше Карлос Сайнц от Уилямс.

Уикендът за Гран При на Сингапур, 17-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 15:30 часа българско време, вече под изкуственото осветление на „Марина Бей“, с квалификацията за утрешния спринт.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 15843
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 9 окт 2026 | 08:27
  • 5292
  • 0
Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

Бедзеки пред Маркес и Мартин на старта на уикенда в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 06:44
  • 3135
  • 0
Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

Люис Хамилтън: Младите пилоти стават все по-предпазливи на мокра писта

  • 8 окт 2026 | 21:06
  • 2539
  • 0
Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

Мерцедес доминира и в битката за печелене на пари във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 18:08
  • 1227
  • 0
Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

  • 8 окт 2026 | 17:44
  • 10224
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 24356
  • 74
Веласкес говори преди гостуването във Варна - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди гостуването във Варна - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2026 | 13:48
  • 828
  • 3
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 7550
  • 4
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 13424
  • 15
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 5517
  • 1
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 39670
  • 21