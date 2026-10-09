Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур

Джордж Ръсел зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Сингапур, след като оглави класирането в края на единствената тренировъчна сесия на уличното трасе „Марина Бей“, което ще приеме последния спринт за сезона във Формула 1.

В рамките на единствения час за подготовка Ръсел завъртя обиколка за 1:32.274 с меките гуми на Пирели, с която изпревари с 0.198 секунди Шарл Леклер от Ферари. Тройката с пасив от 0.273 оформи Ландо Норис, а четвърти и пети се наредиха Люис Хамилтън и Оскар Пиастри.

FP1 TOP THREE 🇸🇬 1️⃣ George 2️⃣ Charles 3️⃣ Lando #F1 #SingaporeGP https://t.co/WIWAZDmJn7 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Най-бърз от пилотите, които направиха квалификационните си симулации със средно твърдите сликове, а не с меките, беше Макс Верстапен, който завърши на 0.732 зад Ръсел. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели остана седми на 1.251 зад съотборника си, а в топ 10 влязоха още Исак Хаджар, Пиер Гасли и Лиам Лоусън.

Тренировката в Сингапур мина без сериозни инциденти, като имаше няколко момента, в които някои пилоти се доближиха опасно до предпазните стени, но продължиха без да ги удрят сериозно. Най-сериозните проблеми бяха за Нико Хюлкенберг, който спря на пистата с повреда в скоростната кутия на неговото Ауди 20 минути преди края на сесията и съответно германецът завърши тренировката с най-малко обиколки от всички – 16. Най-активен с цели 30 тура пък беше Карлос Сайнц от Уилямс.

Nico gets a helping hand from the marshals 👍 #F1 #SingaporeGP https://t.co/SzRuuJtG2I — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

Уикендът за Гран При на Сингапур, 17-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 15:30 часа българско време, вече под изкуственото осветление на „Марина Бей“, с квалификацията за утрешния спринт.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago