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Монтоя: В Мерцедес са ужасени от темпото на Ред Бул

  • 9 окт 2026 | 14:27
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Монтоя: В Мерцедес са ужасени от темпото на Ред Бул

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя изрази мнение, че тимът на Мерцедес вече изпитва сериозен страх от Ред Бул. Повод за думите му стана убедителното представяне на Макс Верстапен срещу Андреа Кими Антонели в надпреварата в Малайзия.

На пистата „Сепанг“ Верстапен спечели първата си победа за 2026 година, след като грабна полпозишън и триумфира при трудни метеорологични условия на мокро, но бързо изсъхващо трасе. Антонели финишира втори, за да ограничи щетите в класирането, но лидерът в шампионата успяваше да се доближи до болида RB22 единствено при излизанията на колата за сигурност.

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Сингапур

Този резултат се оказа неприятна изненада за Сребърните стрели, тъй като именно в Малайзия германският тим въведе втория си голям пакет с подобрения за сезона.

Преди старта на уикенда в Малайзия Монтоя очакваше Макларън и Мерцедес да доминират категорично над останалите. Верстапен обаче беше бърз още от първата сесия, а колумбиецът призна, че отборът, който го е изненадал най-много, всъщност е водещият в класирането.

Верстапен ще кара срещу най-добрите в света в следващия си GT старт
Верстапен ще кара срещу най-добрите в света в следващия си GT старт

„Макларън не бяха чак толкова бързи, а отборът, който ме изненада и смятам, че в момента е силно притеснен и ужасен, е Мерцедес", заяви Хуан Пабло Монтоя в подкаста „MontoyAS“.

Монтоя подчерта, че проблемът на базирания в Бракли тим не е бил в липсата на скорост: „Те разполагаха с темпо, наистина имаха добра скорост, но Кими просто нямаше темпото на Макс.“

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Ръсел получи изцяло нова задвижваща система за Гран При на Сингапур

Уикендът в Сингапур, който предлага и последното спринтово състезание за годината, започва при аванс от 320 срещу 236 точки за Антонели пред неговия съотборник Джордж Ръсел. Разликата между тях се увеличи на „Сепанг“, където британецът отпадна в края, а заради превишаване на лимита от елементи по задвижващата система Ръсел ще потегли от дъното на колоната в неделния старт.

В единствената свободна тренировка в петък Мерцедес показа, че няма намерение да отстъпва. Ръсел даде най-добро време, изпреварвайки Шарл Льоклер с 0,198 секунди. В същото време Антонели остана седми заради грешка в самия край на решителната си бърза обиколка.

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Верстапен се нареди шести с изоставане от 0,732 секунди спрямо лидера, след като изкара половината сесия без радиовръзка с бокса. Както двамата пилоти на Ред Бул, така и Антонели записаха най-добрите си постижения със средно твърдите гуми, което означава, че класирането преди спринтовата квалификация вероятно не отразява напълно реалните възможности на болидите.

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Оскар Пиастри: Ред Бул диктува темпото във Формула 1 заедно с Мерцедес
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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