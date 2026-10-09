Оскар Пиастри: Ред Бул диктува темпото във Формула 1 заедно с Мерцедес

Оскар Пиастри смята, че отборът на Ред Бул вече задава стандартите във Формула 1 заедно с Мерцедес през сезон 2026, докато тимът от Уокинг постепенно губи позиции в челото на колоната.

Биковете въведоха мащабен пакет от подобрения за своя болид RB22 в Гран При на Азербайджан, включващ обновени странични кутии за радиаторите, под, огледала, ореол и дифузьор. Това веднага се отрази на резултатите им – в Баку Макс Верстапен потегли едва осми, но притисна Джордж Ръсел в битката за победата, а след това четирикратният световен шампион доминираше безапелационно по пътя към триумфа в Малайзия.

Setting the Singapore lid standard 🤩 #McLarenF1 | #SingaporeGP🇸🇬 https://t.co/sLu7mYi5ug — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 8, 2026

В същото време Макларън също представи сериозни обновления за своя MCL40 в Азербайджан, засягащи кутиите, капака на двигателя, пода, дифузьора, задното окачване и задното крило. Въпреки това британският тим не успя да задържи статута си на постоянен претендент за първото място след по-ранните победи на Ландо Норис на „Хунгароринг“ и „Зандвоорт“.

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Ръководителят на отбора Андреа Стела отбеляза, че новите елементи работят според очакванията, но не са донесли желания скок в темпото спрямо преките конкуренти. Блокиране на колелата в края на състезанието в Баку коства подиума на Пиастри, докато на „Сепанг“ и двамата пилоти на тима останаха извън първите пет както в квалификацията, така и в надпреварата.

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„Мерцедес са изключително силни през цялата година и с оглед на дългите прави в Баку не бе изненада, че бяха толкова бързи. Предвид правите в Малайзия обаче бе неочаквано, че не показаха още по-висока скорост“, коментира Пиастри.



„Нововъведенията на Ред Бул от Баку очевидно са огромни. Тяхното темпо там остана малко в сянка заради позицията им на старта и проблемите с двигателя на Макс. Ако бе започнал от челото, щеше да постави Джордж под сериозно напрежение през цялата дистанция, а не само накрая. В Малайзия комбинацията от Верстапен и неговия болид безспорно бе най-бързата на пистата. Съперниците около нас бележат напредък. Ние и Ферари сменяме позициите си, но Мерцедес винаги са били на върха, а през последните седмици Ред Бул се присъедини към тях“, добави той.

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Снимки: Gettyimages