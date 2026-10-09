Верстапен ще кара срещу най-добрите в света в следващия си GT старт

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще е голямата звезда в последния старт за сезона от GT World Challenge Европа другата събота на пистата в Портимао, Португалия.
3-часовата надпревара слага край на сезона в GT World Challenge Европа и събра 61 екипажа, водени от някои от най-добрите GT пилоти в света.
Макс Верстапен очаква с нетърпение битката с Валентино Роси
Макс ще дели №3 Мерцедес-AMG с Бен Барникоут и Крис Лълам, тъй като титулярните пилоти на екипа са ангажирани в старт от Световния шампионат за издръжливост. И Верстапен ще срещне сериозна конкуренция: Маро Енгел, Лука Столц, Лукас Ауер, Ники Тим, Мирко Бортолоти, Томас Прайнинг, Артур Леклер и Валентино Роси. Да не пропускаме Алесандро Гирети, Джордан Пепър, Шарл Веертс, Келвин ван дер Линде, Дилън Перейра и други.
Макс Верстапен ще кара GT3 автомобил за дуел с Валентино Роси
В предпоследния кръг Енгел, Столц и Ауер си осигуриха титлата в състезанията за издръжливост в GT World Challenge Европа, а миналата седмица Рикардо Фелер и Бастиан Буус станаха шампиони в Спринтовата купа, като WRT запази титлата при отборите.
3-часовата надпреварата в Портимао стартира в събота в 18:00 часа българско време и ще може да се гледа на живо по БНТ 3.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago