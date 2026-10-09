Верстапен ще кара срещу най-добрите в света в следващия си GT старт

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще е голямата звезда в последния старт за сезона от GT World Challenge Европа другата събота на пистата в Портимао, Португалия.

3-часовата надпревара слага край на сезона в GT World Challenge Европа и събра 61 екипажа, водени от някои от най-добрите GT пилоти в света.

We're racing at Barcelona – and the rain is HAMMERING down. 📺 https://t.co/R2clQqdwg1 #GTWorld https://t.co/0ScR4FV7PK — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 3, 2026

Макс Верстапен очаква с нетърпение битката с Валентино Роси

Макс ще дели №3 Мерцедес-AMG с Бен Барникоут и Крис Лълам, тъй като титулярните пилоти на екипа са ангажирани в старт от Световния шампионат за издръжливост. И Верстапен ще срещне сериозна конкуренция: Маро Енгел, Лука Столц, Лукас Ауер, Ники Тим, Мирко Бортолоти, Томас Прайнинг, Артур Леклер и Валентино Роси. Да не пропускаме Алесандро Гирети, Джордан Пепър, Шарл Веертс, Келвин ван дер Линде, Дилън Перейра и други.

Макс Верстапен ще кара GT3 автомобил за дуел с Валентино Роси

В предпоследния кръг Енгел, Столц и Ауер си осигуриха титлата в състезанията за издръжливост в GT World Challenge Европа, а миналата седмица Рикардо Фелер и Бастиан Буус станаха шампиони в Спринтовата купа, като WRT запази титлата при отборите.

.@Max33Verstappen et Nikita Mazepin parmi les nouveautés en @GTWorldChEu à Portimão #GTWorld https://t.co/iome16yRHM — Endurance-Info (@EnduranceInfo1) October 9, 2026

3-часовата надпреварата в Портимао стартира в събота в 18:00 часа българско време и ще може да се гледа на живо по БНТ 3.

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Снимки: Imago