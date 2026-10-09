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Шарл Леклер: Ясно е, че на "Сепанг" сбъркахме с гумите

  • 9 окт 2026 | 13:15
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер заяви, че тимът е трябвало да „се погледне в огледалото“ след сериозния стратегически пропуск, допуснат на пистата „Сепанг“ по време на Гран при на Бахрейн в Малайзия миналия уикенд.

При изключително променливи метеорологични условия от Скудерията избраха да стартират надпреварата с гуми за суха писта – решение, споделено и от част от техните съперници. Този ход обаче се оказа грешен, тъй като състезателите, заложили на гуми интермедия, бързо натрупаха солиден аванс пред останалата част от колоната, включително и пред болидите на италианския тим.

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Щетите за сгрешилите в избора на гуми бяха ограничени благодарение на появата на кола за сигурност. Това позволи на Ферари да се върне в челото и да минимизира загубите, като Люис Хамилтън финишира на трета позиция, а Леклер завърши непосредствено зад него на четвърто място.

Въпреки силния финален резултат Шарл подчерта, че отборът не е подценил случилото се и веднага след състезанието е провел обстоен анализ.

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„След всяко състезание, в което не вземаме правилните решения или нещата не се развиват по план, правим пълен разбор като колектив - коментира Леклер пред медиите в Сингапур. - Разглеждаме какво всеки един от нас индивидуално е можел да направи по-добре, и точно това сторихме. Не би било редно да навлизам в детайли относно крайните заключения, но е сигурно, че след подобни моменти трябва да се погледнем в огледалото. Напълно очевидно е, че сбъркахме с избора на гуми в началото. Ще си вземем поука от това. Направихме задълбочен анализ, работихме усилено по въпроса и съм убеден, че ще направим крачка напред.“

Същевременно Леклер отбеляза, че границата между правилното и погрешното решение в онези моменти на "Сепанг" е била изключително тънка, като припомни, че доста от съперниците също са сбъркали.

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„Трябва да се признае, че на старта половината от стартовата решетка улучи вярната стратегия, а другата половина сгреши - добави той. - Това нито е първият, нито ще бъде последният такъв случай – понякога картината не е категорична, както беше и сега. Ние обаче се прегрупирахме и проучихме абсолютно всичко, което можехме да направим по-добре.“

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Снимки: Gettyimages

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