Голове на Меси и Суарес не бяха достатъчни и Интер Маями взе само точка

Звездният Интер Маями стигна до равенство 2:2 при домакинството си на Сан Диего в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Загубените две точки попречиха на "чаплите" да си върнат второто място в Източната конференция, където към момента е съставът на Ню Ингланд Революшън. Двата тима имат равен брой точки, но Ню Ингланд е с по-добра голова разлика. Лидер пък е Нешвил. Сан Диего от своя страна остана извън зоната на плейофите в Западната конференция, но е само на точка зад Портланд, който е на деветото място, а то дава право на участие в плей-ин турнира.

FT at Nu Stadium. pic.twitter.com/zRdFClvLym — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2026

Очаквано, новият треньор на Интер Маями Кили Гонсалес стартира с всичките си звезди. Там бяха Лионел Меси и Луис Суарес, които вкараха и двата гола за отбора, като участваха още и покупките от последните два трансферни прозореца в лицето на Каземиро и Родриго де Пол. Последният блесна с асистенция.

Así salimos esta noche 📋 pic.twitter.com/PKKQwvqXyk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 20, 2026

Двубоят не започна по най-добрия начин за "чаплите", които инкасираха попадение в 12-тата минута. То бе дело на 28-годишния датски нападател Андерс Дрейер.

EL PALETERO HAS ARRIVED IN MIAMI 🍦 pic.twitter.com/ZX4QHF5qxJ — San Diego FC (@sandiegofc) September 20, 2026

Отговорът обаче не закъсня и в 23-тата минута Лионел Меси изригна с поредното си попадение с розовата фланелка. Така световният шампион от Мондиал 2022 в Катар с Аржентина вече има на сметката си в Мейджър Лийг Сокър общо 20 гола и 11 асистенции този сезон.

Free kick goal and it had to be HIM 🤩🤷‍♂️ pic.twitter.com/4wUhKXNjzL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 20, 2026

След почивката тимът на Сан Диего се разписа още веднъж чрез Маркус Ингвартсен в 52-рата минута, но това попадение не бе зачетено.

Така се стигна до 75-ата минута, когато Луис Суарес след асистенция на Родриго де Пол осъществи пълния обрат. Уругвайският голаджия до този момент през кампанията в американския шампионат се е разписвал 13 пъти, като на сметката си има и 3 асистенции.

SI PISTOLEROOOO 🔫⚽️🇺🇾 pic.twitter.com/AVee2nttVn — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2026

Този път обаче домакините бяха тези, които не успяха да задържат преднината си и малко преди края на редовното време в 82-рата минута Андерс Дрейер вкара второто си попадение за вечерта, оформяйки крайния резултат.

EL PALETERO TIENE MAGIA 🪄 pic.twitter.com/FhllRxHupo — San Diego FC (@sandiegofc) September 21, 2026

Идната седмица на 28 септември (понеделник) Интер Маями ще бъде гост на Кълъмбъс Крю, като това ще бъде първият от заключителните осем мача на "чаплите" от редовния сезон в Мейджър Лийг Сокър.

Ден по-рано на 27 септември (неделя) от 3:30 часа Сан Диего ще бъде гост на Остин.

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