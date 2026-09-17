Бекъм също подкрепи Меси за поредна “Златна топка”

Бившият капитан на Англия и настоящ собственик на Интер Маями Дейвид Бекъм изрази мнението, че Лионел Меси трябва да получи деветата “Златна топка” в своята славна кариера. Това се случи, след като аржентинецът тази нощ отбеляза стотния си гол за Интер Маями и помогна на отбора си да спечели Купата на шампионите.

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Меси отбеляза осем гола и направи четири асистенции, помагайки на Аржентина да достигне до финала на Световното първенство през 2026 г., където отборът бе победен от Испания. Той е сред номинираните за най-престижната индивидуална награда във футбола. Преди няколко дни треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне също подкрепи своя сънародник в битката за “Златната топка”.

“Когато го виждаш да прави такива неща, когато виждаш какво Световно първенство изигра… няма друг на 39 години, който да постига подобни неща, и то на такова ниво. Той заслужава да бъде сред кандидатите за “Златната топка”. Според мен трябва да я спечели”, заяви Бекъм.

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Снимки: Imago