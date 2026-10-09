Гиздол връща крилата в ЦСКА

Новият треньор на ЦСКА Маркус Гиздол ще върне с пълна сила играта по фланговете. Това е философията, която 57-годишният германец налага във всичките клубове до момента в кариерата си и сега няма да направи изключение. За това говори и съставът, започнал в секретната контрола срещу дубъла, която се проведе миналата събота на тренировъчната база в Панчарево.

Именно Гиздол бе избрал титулярните 11 за учебната игра, а бе отправил и конкретни инструкции за изпълнение, макар че по това време все още се намираше в Германия, пише "Тема Спорт". Тогава "армейците" действаха в класическо 4-3-3 с Лео Перейра и Мохамед Брахими по крилата и Жоел Цварц на върха на атаката. Твърде вероятно е това да е нападателното трио на ЦСКА и в официалния дебют на Гиздол при гостуването на ЦСКА 1948 в неделя от 20:00 часа в Бистрица.

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Както е известно, Христо Янев така и не намери правилна формула, чрез която "червените" да са успешни по фланговете и вместо това започна да налага формации без изявени крила. Така в първия етап от сезона тимът приоритетно действаше с 3-5-2 в евротурнирите и 4-4-2 с ромб в средата на терена във вътрешното първенство. Под негово ръководство Лео Перейра така и не успя да разгърне своя потенциал, а от началото на кампанията и формата на Брахими спадна значително. Алехандо Пиедраита пък бе пратен под наем в Торонта.

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Маркус Гиздол предстои да направи крачки в обратната посока, а по този път тръгна и временният треньор Даниел Моралес. Именно той даде различни инструкции на Лео Перейра, които го направиха най-острия "червен" футболист в трите мача под неговото ръководство. Освен това бразилският специалист преквалифицира Джеймс Ето'о в дясно крило, което не е изключено да се случва и под ръководството на Гиздол. Германецът ползва активно фланговите играчи както при изнасянето на топката, така и за знаковата му висока преса и контрапреса, които водят до трайна доминация над събитията на терена.

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