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Ради Здравков призова феновете на ЦСКА за пълен стадион срещу Монако

  • 8 окт 2026 | 16:51
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Ради Здравков призова феновете на ЦСКА за пълен стадион срещу Монако
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА 1948 - ЦСКА

Легендата на ЦСКА Радослав Здравков, който донесе двете победи на "червените" над Монако през 80-години, прикани за пълна подкрепа следващия четвъртък. Той е един от героите при елиминациите на французите през 1982 и 1984 г.

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

"Аз съм неизменна част от най-добрия отбор на ЦСКА в Европа. Щастлив съм от факта, че две последователни години успяхме да елиминираме силния отбор на Монако. Горд съм, че в тези двубои отбелязах голове. Уверен съм, че нашият отбор има сили да запази традицията и да зарадва пълния стадион. Елате и подкрепете ЦСКА", сподели Ради Здравков.

Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948
Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948

Билетите за мача вече са в продажба. 31-кратният шампион приема първия в класирането в Лига 1, като срещата е от основната фаза на турнира Лига на конференциите.

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