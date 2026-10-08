Ради Здравков призова феновете на ЦСКА за пълен стадион срещу Монако

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Легендата на ЦСКА Радослав Здравков, който донесе двете победи на "червените" над Монако през 80-години, прикани за пълна подкрепа следващия четвъртък. Той е един от героите при елиминациите на французите през 1982 и 1984 г.

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"Аз съм неизменна част от най-добрия отбор на ЦСКА в Европа. Щастлив съм от факта, че две последователни години успяхме да елиминираме силния отбор на Монако. Горд съм, че в тези двубои отбелязах голове. Уверен съм, че нашият отбор има сили да запази традицията и да зарадва пълния стадион. Елате и подкрепете ЦСКА", сподели Ради Здравков.

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Билетите за мача вече са в продажба. 31-кратният шампион приема първия в класирането в Лига 1, като срещата е от основната фаза на турнира Лига на конференциите.

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