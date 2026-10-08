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ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
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ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия мач от основната фаза на Лига на конференциите срещу френския гранд Монако.

Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948
Теодор Иванов ще е готов за мача с ЦСКА 1948

"Армейци,

Завръщаме се там, където принадлежим – в основната фаза на евротурнирите! Първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол – Монако, но ЦСКА е създаден за такива мачове. С изключителната червена стена зад себе си, любимият отбор е способен на чудеса!

Билетите за предстоящия първи двубой на ЦСКА от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически – от 12 октомври (понеделник) на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч.). В деня на мача (15 октомври) касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме.

Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. “Солунска“ 12 от 12 октомври до деня на мача включително (работно време 10:00-19:00 ч.).

Цените на билетите са както следва:

* Сектор А, ложи – 40 евро
* Сектор А – 30 евро
* Сектор В – 20 евро
* Сектор Г – 15 евро
Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, но без право на седящо място, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Купи билет: https://shorturl.at/xOTE5

СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН", написаха от клуба.

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