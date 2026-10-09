ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА е платил заплати и осигуровки в размер на 29 252 000 лева за 2025 година, проучи Sportal.bg. Това е увеличениe с близо 8 млн. лв. спямо 12 месеца по-рано и е най-голямото в родния професионален футбол.

Приходите на “червените” за въпросния период са 20 025 000 лева, а разходите - 54 472 000 лева, което генерира загуба от 34 447 000 лева. Тя се дължи както на далеч по-сериозните инвестиции в клуба спрямо година по-рано, така и на неучастието на ЦСКА в европейските турнири.

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Въпреки драстичното увеличение на възнагражденията “червените” отново са зад Лудогорец по този показател. Заплатите на 14-кратния роден шампион за 2025 г. са 32 866 000 лева за 2025 г. срещу 29 446 000 лева предишната година.

Разградчани обявяват и рекордни приходи от 82 614 000 лева спрямо 68 887 000 лв. 12 месеца по-рано. Разходите също са исторически - 78 585 000 лева, а сметките показват, че печалбата им е малко под 4 млн. лева.

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Далеч зад Лудогорец и ЦСКА по заплати за 2025 година е Левски. Настоящият шампион на България ги е вдигнал с близо 18% до 13 072 000 лева и измества по този показател от третото място Ботев (Пловдив), който преди година бе пред тях. Левски генерира печалба от 2 769 000 лева за 2025 година. “Сините” са клубът с най-големи приходи от карти и билети в България - над 5,2 млн. лв., с голяма преднина пред останалите.

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Ботев е на четвърто място по заплати с 9 467 000 лева. Възнагражденията обаче са драстично намалени спрямо 2024 г., когато са 15 140 000 лева.

Петицата на най-богатите допълва ЦСКА 1948. Заплатите на “червените” за 2025 г. са 7 151 000 лева срещу 6 282 000 лева 12 месеца по-рано. Клубът е третият от топ 5, който излиза на печалба през обследвания период.

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От изнесените факти става ясно, че четири от петте най-богати родни клуба увеличават разходите си за възнаграждения.

Ето по-интересните цифри от годишните финансови отчети на петте отбора, подредени по размер на възнагражденията:

ЛУДОГОРЕЦ

Заплати и осигуровки: 32 866 000 лева за 2025 г. срещу 29 446 000 лева за 2024 г. За 2023 г. - 29 458 000 лева.

За 2025 г.: приходи - 82 614 000 лева, разходи - 78 585 000 лева.

За 2024 г.: приходи - 68 887 000 лева, разходи - 63 079 000 лева.

Печалба за 2025 г. след данъци: 3 839 000 лева.

По-сериозни приходи през 2025 г.:

Постъпления от клиенти по договори - 46 074 000 лева; вземания, свързани с трансфери на футболисти - 26 930 000 лева; приходи от УЕФА.

По-сериозни разходи през 2025 г.:

Трансфери на футболисти - 7 584 000 лева, задължения по концесионен договор - 5 365 000 лева, получени заеми през годините - 48 734 000 лева.

Персонал: 157 човека (за 2024 - 155 служители).

Възнаграждения на членове на Съвета на директорите: 702 000 лева.

ЦСКА

Заплати и осигуровки: 29 252 000 лева за 2025 г. срещу 21 326 000 лева за 2024 г. За 2023 г. - 16 443 000 лева.

За 2025 г.: приходи - 20 025 000 лева (88 хил. отписани задължения), разходи - 54 472 000 лева.

Загуба за 2025 г.: 34 447 000 лева.

За 2024 г.: приходи - 24 074 000 лева (б.а. близо 7 млн. от тях са отписани търговски задължения), разходи - 41 118 000 лева.

По-сериозни приходи през 2025 г.:

Реклама - 6 489 000 лева, трансфери на футболисти и солидарни плащания - 5 728 000 лева, билети и карти - 1 266 000 лева (за 2024 г. - 739 000 лв.), продажба на стоки с логото на клуба - 2 131 000 лева, ТВ и рекламни права - 531 000 лева.

Персонал: 43-ма футболисти, ДЮШ - 15, други - 100, членове на органи на управление - един. Общо: 159 (през 2024 г. - 144 служители).

Възнаграждения на членовете на органите на управление - 418 000 лева (за 2024 г. - 310 000 лева).

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ЛЕВСКИ

Заплати и осигуровки: 13 072 000 лева за 2025 г. срещу 10 442 000 лева за 2024 година. През 2026 г. се очаква огромно увеличение.

За 2025 г.: приходи - 30 989 000 лева, разходи - 28 220 000 лева.

Печалба за 2025 г.: 2 769 000 лева.

За 2024 г.: приходи - 41 920 000 лева, разходи - 25 310 000 лева.

По-сериозни приходи за 2025 г.:

Спонсорство и реклама - 9 031 000 лева (за 2024 г. - 7 703 000 лв.), билети - 4 299 000 лв. (за 2024 г. - 1 524 000 лв.), абонаментни карти - 941 000 лева (за 2024 г. - 1 206 000 лв.), дареня - 2 208 000 лв. (за 2024 г. - 2 314 000 лв.), трансфери - 2 358 000 лева (за 2024 г. - 22 021 000 лв.), участие в турнир на УЕФА - 3 059 000 лв. (за 2024 г. - 172 000 лева).

Персонал: 132 служители (за 2024 г. - 123 служители).

Възнаграждения на ключов управленски персонал - 261 000 лева.

БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Заплати и осигуровки: 9 467 000 лева срещу 15 140 000 лева за 2024 година.

За 2025 г.: приходи - 14 761 000 лева, разходи - 20 920 000 лева.

Загуба за 2025 г.: 6 159 000 лева.

За 2024 г.: приходи - 29 203 000 лв., разходи - 29 305 000 лева.

По-сериозни приходи през 2025 година:

Продажби на услуги - 5 821 000 лева; от спонсорства, реклами, билети, карти и други приходи - 8 912 000 лева.

Разходи за трансфери на футболисти - 2 497 000 лева. Разходи за комисионни на агенти, свързани с привличането на нови играчи - 1 127 000 лева.

Персонал: 73 служители.

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ЦСКА 1948

Заплати и осигуровки: 7 151 000 лева срещу 6 282 000 лева за 2024 година.

За 2025 г.: приходи - 13 009 000 лева, разходи - 12 950 000 лева.

Печалба за 2025 г. след облагане с данъци: 59 367, 11 лв. (за 2024 г. - 138 971, 50 лева).

За 2024 г.: приходи - 10 233 000 лева, разходи - 10 094 000 лева.

По-сериозни приходи за 2025 г.:

спонсори - 6 679 000 лева (за 2024 г. - 4 888 000 лв.), продажба на футболисти - 5 187 000 лв. (за 2024 г. - 3 016 000 лв.), плащания от УЕФА - 746 000 лв. (за 2024 г. - 1 855 000 лв.), ТВ права - 421 000 лв. (за 2024 г. - 355 000 лева).

Разходи за трансфери: 235 000 лева (за 2024 г. - 305 000 лева).

Персонал: 83 служители по трудов договор.

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заб.: в приходите влизат кредити към свързани предприятия, дарения, продажба на нематериални активи и други. В разходите влизат погасения на кредити към свързании предприятия, дългосрочни задължения към собственици, задълженя по концесионни договори и други.

По-скоро като ориентир за действителния бюджет за годината трябва да се взимат предвид заплатите, а също така приходите и разходите от трансфери, реклами, карти и билети, участие в евротурнирите и други чисто футболни дейности. В добавка към тях и парите, които осигуряват собствениците чрез фирми и предприятия.

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