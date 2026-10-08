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ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
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ЦСКА публикува на официалния си сайт целия щаб на новия треньор на тима Маркус Гиздол. Германецът бе представен официално на новата “Армия” преди три дни, но екипът, с който ще работи, остана да се доуточни.

Помощници на специалиста ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун. Останалите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, който бе на тази позиция и при временния наставник Даниел Моралес. Костадин Джоргов и Георги Петров ще се грижат за физическата подготовка, а анализатори ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Така броят на българите в щаба на Гиздол са общо пет.

Ето екипът на германеца:

Маркус Гиздол - старши треньор;
Райнер Видмайер и Якоб Браун - помощник-треньори;
Ивайло Иванов - треньор на вратарите;
Костадин Джоргов и Георги Петров - кондиционни треньори;
Мартин Стоянов и Мартин Митов - анализатори.

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