ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА публикува на официалния си сайт целия щаб на новия треньор на тима Маркус Гиздол. Германецът бе представен официално на новата “Армия” преди три дни, но екипът, с който ще работи, остана да се доуточни.
Помощници на специалиста ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун. Останалите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, който бе на тази позиция и при временния наставник Даниел Моралес. Костадин Джоргов и Георги Петров ще се грижат за физическата подготовка, а анализатори ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов.
Така броят на българите в щаба на Гиздол са общо пет.
Ето екипът на германеца:
Маркус Гиздол - старши треньор;
Райнер Видмайер и Якоб Браун - помощник-треньори;
Ивайло Иванов - треньор на вратарите;
Костадин Джоргов и Георги Петров - кондиционни треньори;
Мартин Стоянов и Мартин Митов - анализатори.