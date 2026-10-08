Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

Краят на октомври може да се окаже повратна точка в кариерата на Никола Цолов. След успешните изпитания с тима на Рейсинг Булс на пистата „Имола“, Гран при на Мексико все по-често се споменава като потенциална сцена за първата официална поява на българския пилот по време на състезателен уикенд във Формула 1.

Първата крачка вече е направена. На италианското трасе пилотът на Кампос във Формула 2 навъртя приблизително 700 километра за Рейсинг Булс, като се фокусира се върху състезателно темпо, работа с гумите и изпълнение на отборните процедури. Представянето му бе високо оценено от Алън Пърмейн, който похвали бързата му адаптация и спокойствието зад волана.

A lot left to play for 🎮👊 Rafael Câmara and Nikola Tsolov left Baku with positive thoughts as the title battle nears a dramatic and exciting conclusion 🤩 #F2 #AzerbaijanGP https://t.co/wPXSsoSz3y — Formula 2 (@Formula2) October 1, 2026

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Тестът обаче бе проведен с болид от предходното техническо поколение - кола от 2025 година. С въвеждането на новите технически прави за сезон 2026 година настъпиха съществени промени в аеродинамиката, задвижващите системи и управлението на енергията. Поради тази причина участие в петъчна свободна тренировка би дало реална представа как българинът борави с актуален автомобил, който не използва граунд ефект.

Никола Цолов благодари на феновете си за подкрепата

Значение за пазара на пилоти за догодина

По непотвърдена информация на pitlane24.com, от Ред Бул искат да видят възможностите на Цолов в актуалния болид, преди да финализират плановете си за бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. Това превръща евентуалната сесия в нещо много повече от трупане на опит. За Цолов ще бъде от решаващо значение да демонстрира скорост, стабилност и качествена обратна връзка с инженерите.

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Още през юли Пърмейн определи Цолов като следващия водещ кандидат за промоция в Рейсинг Булс. Макар това да не гарантира автоматично титулярно място, изказването подчертава сериозния интерес към българския пилот в дългосрочен план.

Подготовката на българина вече тече на пълни обороти в симулатора в Милтън Кийнс. Предвижда се той да бъде част от отбора още за надпреварата в Остин, където ще наблюдава работния процес на инженерите в реално време, за да свикне с динамиката на състезателния уикенд, преди самият той да седне зад волана.

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Официално потвърждение от тима все още липсва, а в лагера на Ред Бул решенията нерядко се взимат в последния момент, но насочването на погледите към Мексико е напълно логично.

Първата свободна тренировка в Мексико е насрочена за 30 октомври. Трасето е специфично заради надморската височина от около 2250 метра, където по-разреденият въздух намалява аеродинамичното притискане и променя значително поведението на болидите.

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Ред Бул вече има утвърдена практика да тества младите си таланти именно на това трасе. През 2023 година Исак Хаджар дебютира в тренировка в Мексико с екипа на АлфаТаури, като смени Юки Цунода, докато все още се състезаваше във Формула 2. Арвид Линдблад също кара там през 2025 година, след като преди това дебютира на „Силвърстоун“, докато Лиъм Лоусън направи първата си поява на „Спа“ през 2022 година.

Българския лъв се бори за титлата във Формула 2, като след Баку е на 7 точки зад новия водач в класирането Рафаел Камара, а до края на сезона остават два кръга - в Катар и Абу Даби.

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Снимки: Gettyimages