Никола Цолов след обрата в Баку: Можем да завършим годината много силно

Никола Цолов имаше един сравнително труден уикенд в Баку, който обаче завърши много позитивно, след като Българския лъв беше категорично най-бързият пилот на пистата в съботното второ основно състезание.

NEVER GIVE UP 💪📈



An incredible turnaround for Tsolov and Campos, fighting through the field to secure P2 from P11 on the grid 🥈#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/zGJYqDc47c — Formula 2 (@Formula2) September 26, 2026

Това се случи, след като в петък той беше сред най-бавните пилоти по време на спринта, в който стартира от полпозишъна и завърши пети. След това първото основно състезание се превърна в истинския кошмар за българина, който не завърши и загуби първото място в генералното класиране от Рафаел Камара.

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В събота обаче нещата се обърнаха и Цолов финишира втори, непосредствено зад Камара, въпреки че стартира чак 11-ти. Така Българския лъв запази реалистични шансове да се бори за титлата, а самият той заяви, че справянето с трудностите му дава надежда за силен финал на сезона.

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„Наистина позитивен ден. Мисля, че е повече от просто добър резултат, а начина, по който успяхме да се върнем. Бяхме почти най-бавни в спринта, а днес бяхме най-бързи и това показва нашия дух и как работихме като отбор, за да обърнем нещата.



„За мен е важно никога да не се предавам и това е просто тест на живота, който ние успяхме да издържим и той ще ни направи само по-силни. Мисля, че след като преодоляхме това и с работа в правилната посока, можем да завършим годината много силно“, коментира Цолов пред официалния сайт на Формула 2.



„Това беше нещо повече от победа. Мисля, че е нещо, което мога да използвам до края на моя живот, същото важи и за всеки в отбора. Това, което направихме и бързият обрат, фактът, че не се предадохме, са много вдъхновяващи“, добави още Българския лъв.

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По програма до края на сезона във Формула 2 остават още два кръга, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Предвид обстановката в Близкия изток обаче може да настъпи промяна и повече състезания във Формула 2 през 2026 година да няма.

Снимки: Red Bull Content Pool

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