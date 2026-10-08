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Огромен брой контузени след паузата за националните отбори

  • 8 окт 2026 | 04:31
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Огромен брой контузени след паузата за националните отбори

Първата международна пауза за настоящия сезон, която продължи цели 16 дни и включваше до четири мача за отделните национални отбори, остави след себе си сериозна вълна от физически проблеми и травми в топ първенствата. Испанската информационна агенция ЕФЕ преброи най-малко 60 футболисти от основните състави на клубовете от петте водещи първенства с контузии или различни физически оплаквания след лагерите на националните тимове.

Английската Висша лига се оказа най-тежко засегната от международните двубои, регистрирайки общо 16 контузени състезатели. Следва италианската Серия А с 14 засегнати играчи, испанската Ла Лига с 13, френската Лига 1 с 9 и накрая германската Бундеслига, където бяха отчетени 8 случая.

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Някои от по-значимите фигури, които получиха травми по време на мачовете на националните си отбори са Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе, Рафиня, Александър Исак, Кай Хавертц, Коди Гакпо, Джамал Мусиала, Патрик Доргу, Брайън Броуби, Нико О'Райли, Джейми Гитънс и др.

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Някои от играчите са разминаха с "малкия дявол", като контузиите им се оказаха леки и се очаква да успеят да се възстановят бързо и да са готови за следващите мачове на клубните си отбори. За други обаче ситуацията е различна и ще се наложи да почиват по-дълго.

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