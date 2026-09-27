Исак се прибира преждевременно в Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Александър Исак напусна лагера на националния отбор на Швеция заради лека контузия, гласи официалната информация. 27-годишният футболист изигра пълни 90 минути при победата на Швеция над Румъния (2:1) в Лига на нациите в петък, като откри резултата в 20-ата минута.

Той се намира в отлична форма за Ливърпул през този сезон – първия му пълен сезон с клуба, след като през миналата кампания получи тежка травма. Исак започна като титуляр във всеки мач на отбора в Премиър лийг и отбеляза четири гола досега.

Така сега нападателят ще пропусне оставащите три срещи на отбора по време на настоящата пауза в клубния футбол – срещу Полша, Босна и Херцеговина и Румъния.

След мача с Румъния Исак беше заснет с чорап, изцапан с кръв, след това, което той описа пред репортери като „тежко настъпване“. В нито едно от двете съобщения обаче не се уточнява какъв точно е проблемът, заради който той напуска лагера.

Впоследствие Ливърпул потвърди оттеглянето на Исак с публикация в социалните мрежи.

„Александър Исак ще се завърне в Ливърпул от лагера на националния отбор заради лека контузия“, заявиха от клуба. „Нападателят няма да вземе участие в оставащите три срещи на Швеция по време на настоящата пауза за националните отбори, а сега ще бъде прегледан от медицинския екип на клуба в тренировъчния център AXA.“

Следващият мач на мърсисайдци е на 11 октомври срещу Манчестър Сити.

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