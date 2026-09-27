Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул

Исак се прибира преждевременно в Ливърпул

  • 27 сеп 2026 | 14:08
  • 1517
  • 0
Исак се прибира преждевременно в Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Александър Исак напусна лагера на националния отбор на Швеция заради лека контузия, гласи официалната информация. 27-годишният футболист изигра пълни 90 минути при победата на Швеция над Румъния (2:1) в Лига на нациите в петък, като откри резултата в 20-ата минута.

Той се намира в отлична форма за Ливърпул през този сезон – първия му пълен сезон с клуба, след като през миналата кампания получи тежка травма. Исак започна като титуляр във всеки мач на отбора в Премиър лийг и отбеляза четири гола досега.

Така сега нападателят ще пропусне оставащите три срещи на отбора по време на настоящата пауза в клубния футбол – срещу Полша, Босна и Херцеговина и Румъния.

След мача с Румъния Исак беше заснет с чорап, изцапан с кръв, след това, което той описа пред репортери като „тежко настъпване“. В нито едно от двете съобщения обаче не се уточнява какъв точно е проблемът, заради който той напуска лагера.

Впоследствие Ливърпул потвърди оттеглянето на Исак с публикация в социалните мрежи.

Александър Исак ще се завърне в Ливърпул от лагера на националния отбор заради лека контузия“, заявиха от клуба. „Нападателят няма да вземе участие в оставащите три срещи на Швеция по време на настоящата пауза за националните отбори, а сега ще бъде прегледан от медицинския екип на клуба в тренировъчния център AXA.“

Следващият мач на мърсисайдци е на 11 октомври срещу Манчестър Сити.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

САЩ и Канада се справиха с Перу и Чили, а Мексико направи реми с Колумбия

САЩ и Канада се справиха с Перу и Чили, а Мексико направи реми с Колумбия

  • 27 сеп 2026 | 09:47
  • 1587
  • 0
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 11385
  • 0
Ди Мария вдигна Суперкупата на Аржентина и вече има 15 гола в различни финали

Ди Мария вдигна Суперкупата на Аржентина и вече има 15 гола в различни финали

  • 27 сеп 2026 | 07:36
  • 3141
  • 9
Лудост в името на една легенда! Билетите за прощалния мач на Меси свършиха за два часа

Лудост в името на една легенда! Билетите за прощалния мач на Меси свършиха за два часа

  • 27 сеп 2026 | 07:21
  • 8041
  • 18
Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

  • 27 сеп 2026 | 07:05
  • 14773
  • 10
Ямал: Винаги се опитвам да помогна на отбора

Ямал: Винаги се опитвам да помогна на отбора

  • 27 сеп 2026 | 06:38
  • 2509
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вихрен 1:0 Несебър

Вихрен 1:0 Несебър

  • 27 сеп 2026 | 14:34
  • 3364
  • 1
Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

  • 27 сеп 2026 | 11:34
  • 14289
  • 25
Нови шест вълнуващи срещи във Втора лига

Нови шест вълнуващи срещи във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 13:10
  • 34543
  • 5
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 11385
  • 0
Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

Ник Уокър покори "Олимпия" и спечели първата си титла

  • 27 сеп 2026 | 10:09
  • 10601
  • 19
Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

Божинов заблестя в бенефиса на Миколи в Палермо

  • 27 сеп 2026 | 07:05
  • 14773
  • 10