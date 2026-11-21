Ван Дайк: Ще бъде тежко да се сбогувам с Ливърпул

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк коментира бъдещето си. 35-годишният защитник има договор до края на сезона и не е ясно дали ще остане на “Анфийлд”. В интервю за “Скай Спортс” той сподели, че не знае дали ще носи червения екип и следващия сезон, но вярва, че може да играе на високо нищо още много години.

“За мен най-важното, че се чувствам добре, грижа се за себе си и според мен имам още много години. Каквото и да се случи след този сезон. Ще видим. Ако някой каже, че знае какво ще правя следващия сезон, няма да е прав, защото в момента аз нямам представа”, заяви Ван Дайк.

“Но съм спокоен, защото, ако ме познавате, знаете, че се концентрирам само върху това, което мога да контролирам и в момента това е да се подготвя за двубоя с Манчестър Юнайтед. След това ще се фокусираме върху Шампионската лига. Ще видим какво ще се случи, но беше невероятно пътешествие, почти 10 години. Ще бъда вечно благодарен за всичко, което се случи тези години. Ще видим дали договорът ми ще бъде удължен. Ако не стане, ще се сбогувам през лятото”, допълни той.

Van Dijk admits leaving Liverpool will hit him and his family hard when the time eventually comes. "It will be hard on me and on my family [leaving Liverpool], probably more than anyone, because it has been a wonderful time." Still, Van Dijk refuses to look too far ahead. "What will happen, will happen. Let's wait and see." — Goaldata - Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) November 21, 2026

Ван Дайк спечели две титли с Ливърпул, както и Шампионската лига, като ще остане като един от най-добрите централни защитници в историята на английския елит. Той е един от малкото останали от отбора на Юрген Клоп, който спечели всички трофеи в периода между 2019 и 2022 г., след като Мохамед Салах и Анди Робъртсън напуснаха клуба през лятото.

Попитан относно перспективата да се сбогува с “Анфийлд”, Ван Дайк заяви: “Ще бъде трудно за мен и за семейството ми, защото това беше невероятен период. Но не искам да гледам прекалено напред в бъдещето. Каквото има да се случва, ще се случи”.

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