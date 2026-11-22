Гасперини: Мален пасва идеално на стила на Рома

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволство от растящата увереност в състава си след убедителната победа с 5:1 при гостуването на Парма. Специалистът подчерта ключовата роля на Донийл Мален, който блесна с четири попадения и демонстрира отлична форма в Серия "А", отбелязвайки, че нидерландецът пасва съвършено на игровия стил на тима.

С успеха на стадион „Тардини“ „вълците“ запазиха изоставането си от само две точки зад лидера в класирането Лацио. Мален отбеляза четири гола в срещата, а едно попадение добави Родриго Мора.

Мален очарова Европа с четири гола за Рома

„Много съм щастлив, защото винаги има известен риск и несигурност, когато състезателите пътуват и се връщат в последния възможен момент. Искахме да продължим оттам, докъдето бяхме стигнали, а крайният резултат дори не показва колко труден бе мачът в действителност. Парма започна много концентрирано и агресивно, но с течение на срещата наложихме контрол над събитията", сподели Гасперини.

„Винаги има място за подобрение – както индивидуално, така и като колектив, но отборът безспорно израства. Допуснахме наистина неприятен гол в труден момент, но видях бърза и категорична реакция, което е ясен знак за увереност. Когато се сблъскаме с трудна ситуация или малшанс, запазваме вяра в силите си и продължаваме да играем нашия футбол", продължи опитният специалист.

„Мален доказа качествата си още в Нидерландия, Борусия (Дортмунд) и Астън Вила. На такова равнище не се задържаш без сериозна класа. Може би просто намерихме най-добрата позиция, на която да разгърне потенциала си. В Серия "А" има изключителни нападатели, млади таланти, а също и фигури като Лаутаро Мартинес, но в момента представянето на Мален е изключително. Той взаимодейства перфектно с останалите и вероятно извличаме от него повече, отколкото бихме получили от друг нападател с по-голямо име, който обаче не се вписва толкова добре в нашия стил", добави наставникът на "джалоросите".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages