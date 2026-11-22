Гатузо: Всичко се дължи на играчите

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо изрази своята гордост от представянето и характера на своя тим след категоричната победа с 3:0 над Лече, която запази „орлите“ на върха в класирането на Серия "А". Наставникът подчерта, че грешките при подаванията са напълно естествени, когато отборът поддържа толкова висока динамика на терена.

С класическия успех на „Стадио Олимпико“ римляните си гарантираха първото място в италианския шампионат за поне още една седмица. Тижани Нослин бе точен на два пъти, а в заключителните минути Давиде Фратези сложи точка на спора с елегантен прехвърлящ удар.

И след паузата Лацио лети, нидерландец гарантира върха на “орлите” за още един кръг

„Гордея се с манталитета и жаждата за победа, които отборът демонстрира. Началото не беше най-доброто за нас, но постепенно установихме пълен контрол върху събитията, както при владеенето на топката, така и в дефанзивен план. Лече е крайно неудобен противник, който постоянно оказва натиск, затова беше задължително да запазим тази нагласа", коментира Гатузо.

„Видях как футболистите се влагат в тренировките и нямах никакви притеснения. В състава цари страхотен дух и отдаденост. Всичко се дължи на играчите – те показват точния манталитет, глад за успехи и принадлежност към клуба. Правят нещо наистина забележително", добави треньорът на "бианкочелестите".

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Снимки: Imago