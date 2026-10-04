Победа в Сплит класира Испания за четвъртфиналите в Лигата на нациите още този вторник

Испания има възможност още на 6 октомври (вторник) при гостуването си в Хърватия да си осигури и на теория място на четвъртфиналите в Лигата на нациите. След като постигна пълен актив от три победи, включително успеха с 3:1 над Чехия в Овиедо, тимът вече има девет точки. Нов триумф в Сплит ще увеличи актива на „ла фурия“ на 12 точки — напълно достатъчни за класиране сред най-добрите осем отбора в турнира цели два кръга преди края на груповата фаза.

Испания намали темпото, но продължи с победите

Сметките на този етап са съвсем категорични. Хърватите остават с три точки след тежкото поражение с 0:7 от Англия в събота. При успех на испанците разликата между двата състава ще набъбне на девет точки при едва шест оставащи за разиграване. Чехия пък все още няма спечелена точка преди двубоя си с англичаните. Независимо от изхода на другия мач, трите точки в Сплит ще направят испанците недостижими на едно от първите две места в групата.

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По този начин селекцията на Луис де ла Фуенте би могла да посрещне последните две срещи със свършена основна задача, концентрирайки се върху следващата цел: спечелването на първото място. Англия остава главният конкурент за върха, а програмата е отредила сблъсъкът между двата гранда да се състои на 15 ноември на стадион „Метрополитано“. Ако англичаните запазят темпото си, това съперничество ще се превърне в директна битка за лидерската позиция.

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Преди да се мисли за ноемврийските битки обаче, на дневен ред стои Хърватия. Във вторник Испания ще се изправи срещу опонент, който преживява един от най-тежките моменти в своята история. Англичаните разгромиха хърватския тим в Риека със смазващото 0:7, което се превърна в най-тежкото поражение на „шахматистите“ на международната сцена.

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Психологическият удар за домакините е сериозен, а испанският тим ще пътува за Сплит наясно, че срещу него застава отбор, поставен до стената. Хърватия вече отстъпи пред Испания с 1:4 в Севиля преди броени дни, а разгромът от Англия задълбочи съмненията около представянето на тима. Двете поредни тежки загуби за толкова кратко време промениха изцяло обстановката около домакините.

В предишния двубой Де ла Фуенте предприе очаквани ротации. Докато през първата част промените не се отразиха значително на играта, през второто полувреме спадът в контрола стана видим — особено след излизането на Родри, Педри и Олмо. В центъра на терена единствено Субименди предлага сходен профил за разиграване, докато футболисти като Мерино и Фермин са по-скоро състезатели, които се включват от втора позиция и търсят гола, а не класически диригенти на темпото.

Липсата на Фабиан също се усети, а залагането на две резервни чисти крила наруши баланса в състава. В такива моменти се вижда важността на изпълнители като Баена, който действа успешно по левия фланг в стила на Иниеста от шампионските години на Испания — концепция, при която позицията на фланга се заема от халф с поглед върху играта, а не от типично крило.

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