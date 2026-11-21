Мален очарова Европа с четири гола за Рома

Радващият се на силен сезон тим на Рома добави нова победа на сметката си в Серия “А” и поне временно се изкачи до второ място, като продължава да няма загуба. Този път столичани сразиха Парма с 5:1 като гости в сблъсък от 12-тия кръг. Феноменално се представи нападателят Донийл Мален, който наниза цели четири гола.

Нидерланецът реализира първия си гол в 39-ата минута след блестящо отиграване в наказателното поле.

Десет минути след началото на второто полувреме домакините изравниха чрез Неста Елфеж.

Отборът на Рома обаче беше дошъл на “Енио Тардини” за трите точки и стигна до тях, макар и след подарък от страна на “дуковете”. В 68-ата минута централният защитник на Парма Мариано Троило пропусна на вид лесна топка за отиграване, при което Мален веднага се възползва, за да реализира за 2:1.

Три минути след това Родриго Мора покачи на 3:1, а Мален заби четвъртия гол в 77-ата. Последният реализира своя четвърти гол в 90-ата.

Така Рома показа отлична форма преди дуела с Пари Сен Жермен в Шампионската лига идната сряда.

Парма остава само с две победи досега и е сред борещите се да не бъдат в зоната на изпадащите.

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