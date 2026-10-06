Всичко е готово по новия договор на Рафиня с Барселона

Всичко по новия договор на Рафиня с Барселона е готово и подписано, съобщава "Мундо Депортиво".

В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

Контрактът на бразилеца ще бъде удължен до 2030 г., като се очаква новината да бъде официално обявена в близките дни - най-вероятно още в петък. Според информацията на каталунското издание "Спорт" пък в договора има клауза за откупуване в размер на астрономическите 1 милиард евро.

Блестящият старт на новата кампания от страна на бразилския капитан накара ръководството на Барселона да действа още по-решително в задържането на играча. Рафиня оглави реализаторската листа в първенството с 12 попадения и общо 14 гола в 8 срещи, което накара каталунците да му предложат нови условия.

По време на септемврийската клубна асамблея Деко обяви пред делегатите, че офанзивният лидер ще преподпише за още два сезона – до юни 2030 година. Официалното оповестяване на сделката предстои скоро, като при пълно изпълнение на договора бразилецът ще носи екипа на каталунците почти до навършването на 34 години.

🚨 Raphinha has signed a new contract at Barcelona valid until June 2030. The deal has been approved mutually between his camp and the club. Friday ideally might be the day reserved for the official announcement and subsequent ceremonies, if everything is up to the plan. Via (🟢): @FabrizioRomano — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 6, 2026

30-годишният Рафиня играе за „блаугранас“ от 2022 г. С каталунците бразилецът спечели три титли на Испания, една Купа на краля и три Суперкупи на страната.

Паралелно с новия договор на Рафиня, клубът подготвя официални съобщения за удължаването на контрактите на двама от най-перспективните си футболисти – Марк Бернал и сензацията чави Еспарт. Младият десен бек се превърна в голямото откритие от началото на сезона, успявайки да се наложи на левия фланг и да остави Балде и Кансело на резервната скамейка.

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