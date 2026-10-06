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Всичко е готово по новия договор на Рафиня с Барселона

  • 6 окт 2026 | 12:41
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Всичко по новия договор на Рафиня с Барселона е готово и подписано, съобщава "Мундо Депортиво".

В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня
В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

Контрактът на бразилеца ще бъде удължен до 2030 г., като се очаква новината да бъде официално обявена в близките дни - най-вероятно още в петък. Според информацията на каталунското издание "Спорт" пък в договора има клауза за откупуване в размер на астрономическите 1 милиард евро.

Блестящият старт на новата кампания от страна на бразилския капитан накара ръководството на Барселона да действа още по-решително в задържането на играча. Рафиня оглави реализаторската листа в първенството с 12 попадения и общо 14 гола в 8 срещи, което накара каталунците да му предложат нови условия.

По време на септемврийската клубна асамблея Деко обяви пред делегатите, че офанзивният лидер ще преподпише за още два сезона – до юни 2030 година. Официалното оповестяване на сделката предстои скоро, като при пълно изпълнение на договора бразилецът ще носи екипа на каталунците почти до навършването на 34 години.

30-годишният Рафиня играе за „блаугранас“ от 2022 г. С каталунците бразилецът спечели три титли на Испания, една Купа на краля и три Суперкупи на страната.

Паралелно с новия договор на Рафиня, клубът подготвя официални съобщения за удължаването на контрактите на двама от най-перспективните си футболисти – Марк Бернал и сензацията чави Еспарт. Младият десен бек се превърна в голямото откритие от началото на сезона, успявайки да се наложи на левия фланг и да остави Балде и Кансело на резервната скамейка.

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