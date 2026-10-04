В Испания алармират, че УЕФА може да изхвърли Барселона от ШЛ

Случаят „Негрейра“ отново излезе на преден план, след като УЕФА поднови проверката си по казуса след получаването на нови материали от Реал Мадрид. В центъра на вниманието е член 4 от дисциплинарния правилник на европейската футболна централа, който при определени обстоятелства позволява изваждането на клуб от европейските турнири за един сезон.

Според информация на испанския Diario AS именно този текст може да има ключово значение за по-нататъшното развитие на процедурата. Ако УЕФА установи, че Барселона е била пряко или непряко свързана с действия, насочени към повлияване на резултати от футболни срещи, централата разполага с възможност да наложи тежка спортна санкция.

Правилникът позволява на УЕФА да отстрани от своите турнири клуб, за когото бъде установено участие в дейност, целяща манипулиране на изхода на даден двубой. Това означава, че при неблагоприятни за каталунците заключения Барселона може да остане извън европейските клубни надпревари за един сезон.

🚨 Real Madrid believe UEFA now has enough information to potentially sanction Barcelona over the Negreira case.



According to Mundo Deportivo, Madrid consider the 50,000-page dossier they submitted in June to be key evidence for UEFA’s disciplinary process.



Possible sanctions… pic.twitter.com/XOjnNa1WyC — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 2, 2026

На този етап обаче подобно наказание не е наложено. УЕФА все още разглежда предоставените документи и няма официално заключение, че Барселона е нарушила въпросния член. Евентуално решение ще бъде взето едва след приключването на проверката и последващата дисциплинарна процедура.

Важен момент е, че УЕФА има право да действа независимо от развитието на съдебните производства в Испания. Според формулировката, цитирана от „AS“, европейската централа може да се съобрази с решение на спортен орган, арбитраж или държавен съд, но не е задължена да изчаква подобен акт, за да предприеме собствено дисциплинарно действие.

В основата на случая остават плащанията, извършвани от Барселона към Хосе Мария Енрикес Негрейра, който в миналото е бил вицепрезидент на Техническата комисия на съдиите в Испания.

По последни данни Реал Мадрид е предоставил на УЕФА значителен обем материали с искане те да бъдат включени в проверката. От европейската централа са потвърдили получаването им, като документите ще бъдат анализирани от компетентните дисциплинарни органи.

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