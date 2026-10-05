Ясни са големите финалисти за Golden Boy, играч на Барселона е абсолютният фаворит

Италианското спортно издание “Тутоспорт” обяви финалния списък с 25 претенденти за престижната награда “Golden Boy”, връчвана на най-добрия млад футболист в Европа до 21 години. Победителят ще бъде отличен на официална церемония през декември в Торино. Aнглийската Премиър лийг и Барселона се отличават с най-солидно присъствие сред номинираните.

Според предварителните информации защитникът на каталунците Пау Кубарси уверено крачи към трофея. Основателят на приза Масимо Франки обяви, че триумфът на световния шампион с Испания е сигурен на „99,9%“.

В гласуването участват 50 журналисти от европейски медии. През миналия сезон трофеят беше спечелен от Дезире Дуе от Пари Сен Жермен.

Сред фаворитите за челните места личат имената на халфа на Манчестър Сити Аюб Буади и най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид – Ян Диоманде. Списъкът с 20-те таланта, селектирани според показателите на платформата „Трансфермаркт“, се допълва от Уорън Заир-Емери (ПСЖ), Виктор Фрохолд (Порто), Раян (Борнемут), Ендрик (Реал Мадрид), Йорел Хато (Челси), Естевао (Челси), Ленарт Карл (Байерн Мюнхен), Лука Вушкович (Брайтън), Йон Мартин (Реал Сосиедад), Жуниор Крупи (Борнемут), Саид Ел Мала (Кьолн), Майлс Люис-Скели (Арсенал), Джанлука Престиани (Бенфика), Константинос Карецас (Борусия Дортмунд), Керим Алайбегович (Ювентус), Фин Йелч (Щутгарт) и Марк Бернал (Барселона).

Голямата сензация дойде с петте специални квоти („уайлд кард“) на „Тутоспорт“. Чрез тях място сред финалистите заслужи Чави Еспарт. Младият играч на Барселона, когото старши треньорът Ханзи Флик сравни с Филип Лам, направи впечатляващ скок, след като дори не присъстваше в разширените списъци в края на лятото. Другите четирима със специални покани са Франко Мастантуоно (Реал Мадрид, отдаден под наем във Фиорентина), Хараламбос Костулас (Брайтън), Родриго Мора (Рома) и Жоан Гаду (Борусия Дортмунд).

На 19-годишна възраст Кубарси се утвърди като фундаментална фигура в защитата на Барселона и испанския национален отбор. Той стана световен шампион и заслужи наградата за най-добър млад състезател на първенството благодарение на изумителната си зрялост. Всичко това го поставя на крачка от наследяването на Дезире Дуе на върха на индивидуалната класация, в която личат легендарни имена. „Може да не съм от най-шумните фигури в медиите, но вече навлизам в този ритъм“, заяви бранителят.

Според месечните оценки на „Трансфермаркт“ бранителят дори изпреварва съотборника си Ламин Ямал, който спечели наградата през 2024 г. и по регламент няма право да се бори отново за нея.

Как се определят финалистите?

Класацията на „Трансфермаркт“ отчита индивидуалното представяне, трудността на мачовете и успехите на международната сцена и с националните тимове. Първите 20 футболисти се класират автоматично, а редакторите на „Тутоспорт“ добавят още петима с покани. Финалният избор комбинира математическите показатели с вота на международно журналистическо жури.

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