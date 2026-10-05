Президентът на Барселона Жоан Лапорта ще присъства на срещата на собствениците на клубове от Евролигата, която ще се проведе във вторник в италианския град Комо, съобщиха от испанския клуб.
Срещата ще бъде посветена на стратегическото развитие на турнира през следващото десетилетие, включително планираното разширяване за предстоящия сезон, евентуалното преобразуване на 10-годишните лицензи във франчайзи и увеличаването на броя на участниците от настоящите 13 на 21 чрез добавянето на осем нови франчайза.
От Барселона потвърдиха, че участието им потвърждава ангажираността на клуба към Евролигата и желанието му да играе активна роля при вземането на решения, определящи бъдещето на престижната надпревара.
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