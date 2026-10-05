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Жоан Лапорта ще присъства на срещата на собствениците на клубове от Евролигата

  • 5 окт 2026 | 21:27
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Жоан Лапорта ще присъства на срещата на собствениците на клубове от Евролигата

Президентът на Барселона Жоан Лапорта ще присъства на срещата на собствениците на клубове от Евролигата, която ще се проведе във вторник в италианския град Комо, съобщиха от испанския клуб.

Срещата ще бъде посветена на стратегическото развитие на турнира през следващото десетилетие, включително планираното разширяване за предстоящия сезон, евентуалното преобразуване на 10-годишните лицензи във франчайзи и увеличаването на броя на участниците от настоящите 13 на 21 чрез добавянето на осем нови франчайза.

От Барселона потвърдиха, че участието им потвърждава ангажираността на клуба към Евролигата и желанието му да играе активна роля при вземането на решения, определящи бъдещето на престижната надпревара.

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Снимки: Gettyimages

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