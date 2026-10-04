Кунде обясни защо загуби титулярното си място в Барселона

Десният бек на Барселона Жул Кунде призна, че колебливите му изяви през миналия сезон са довели до загубата на титулярното му място в състава на Ханзи Флик. Френският национал е започнал от първата минута само в два от седемте мача на испанския шампион от началото на кампанията.

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“Това са решенията на моя треньор. Чувствам се много добре физически и нямам никакви контузии. Щом имам по-малко игрово време, това се дължи на миналия сезон, който беше далеч под моите стандарти. Това е последствие и предизвикателство, което приемам с радост. Ще трябва да се трудя, което правя по принцип. От мен зависи да си възвърна най-добрата ми форма. Знам, че когато съм в топ форма, ще получа игрово време”, коментира на пресконференцията си преди мача между Франция и Белгия Кунде, който увери, че не е притеснен от конкуренцията в състава на “петлите” при новия селекционер Зинедин Зидан.

🎙Jules Koundé on his reduced playing time at Barcelona: ​🗣"It is Flick's decision and a consequence of my past season." https://t.co/AkR3pKu3AB — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 4, 2026

“Не се чувствам застрашен. Винаги е имало конкуренция, като треньорът иска от новите играчи да бъдат себе си. Всички те се интегрираха добре. Конкуренцията е източник на мотивация. Когато си във френския национален тим или в клуба си, не можеш да лежиш на стари лаври. Честно казано, надпреварвам се предимно със себе си. Опитвам се да бъда моята най-добра версия. Фактът, че има конкуренция, е добро нещо за отбора. Нещата при Зидан вървят доста добре. Той е много близък с играчите, като обича да говори и да дава съвети. Не ми харесва да сравнявам треньорите. Опитваме се да бъдем агресивен тим, щом губим топката, а когато я притежаваме, се стремим да я задържим. Лека-полека ще виждаме все повече неща”, добави защитникът.

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Снимки: Gettyimages