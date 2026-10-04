Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Кунде обясни защо загуби титулярното си място в Барселона

  • 4 окт 2026 | 14:00
  • 1704
  • 1
Кунде обясни защо загуби титулярното си място в Барселона

Десният бек на Барселона Жул Кунде призна, че колебливите му изяви през миналия сезон са довели до загубата на титулярното му място в състава на Ханзи Флик. Френският национал е започнал от първата минута само в два от седемте мача на испанския шампион от началото на кампанията.

Байерн (Мюнхен) готви офанзива за Жул Кунде през януари
Байерн (Мюнхен) готви офанзива за Жул Кунде през януари

“Това са решенията на моя треньор. Чувствам се много добре физически и нямам никакви контузии. Щом имам по-малко игрово време, това се дължи на миналия сезон, който беше далеч под моите стандарти. Това е последствие и предизвикателство, което приемам с радост. Ще трябва да се трудя, което правя по принцип. От мен зависи да си възвърна най-добрата ми форма. Знам, че когато съм в топ форма, ще получа игрово време”, коментира на пресконференцията си преди мача между Франция и Белгия Кунде, който увери, че не е притеснен от конкуренцията в състава на “петлите” при новия селекционер Зинедин Зидан.

“Не се чувствам застрашен. Винаги е имало конкуренция, като треньорът иска от новите играчи да бъдат себе си. Всички те се интегрираха добре. Конкуренцията е източник на мотивация. Когато си във френския национален тим или в клуба си, не можеш да лежиш на стари лаври. Честно казано, надпреварвам се предимно със себе си. Опитвам се да бъда моята най-добра версия. Фактът, че има конкуренция, е добро нещо за отбора. Нещата при Зидан вървят доста добре. Той е много близък с играчите, като обича да говори и да дава съвети. Не ми харесва да сравнявам треньорите. Опитваме се да бъдем агресивен тим, щом губим топката, а когато я притежаваме, се стремим да я задържим. Лека-полека ще виждаме все повече неща”, добави защитникът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

САЩ се разправи с Мексико в контрола

САЩ се разправи с Мексико в контрола

  • 4 окт 2026 | 09:41
  • 1921
  • 0
Кейн и Сака разкриха как Англия прегази Хърватия

Кейн и Сака разкриха как Англия прегази Хърватия

  • 4 окт 2026 | 08:04
  • 1866
  • 0
Ибрахимович чукна 45 и си подари луксозно Ферари

Ибрахимович чукна 45 и си подари луксозно Ферари

  • 4 окт 2026 | 07:44
  • 4839
  • 4
Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

Несклоним в решението си Роналдо се завръща в Саудитска Арабия в деня на мача на Португалия

  • 4 окт 2026 | 07:34
  • 3331
  • 6
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 9409
  • 1
Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

Аржентина разпиля Буркина Фасо в куриозна контрола дни преди бенефиса на Меси

  • 4 окт 2026 | 06:50
  • 14604
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

Куп мачове в битката за Купата на България - Рилецо поведе в Нова Загора

  • 4 окт 2026 | 14:12
  • 37944
  • 26
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 11724
  • 118
Миньор (Перник) 1:1 Берое, греда за "чуковете"

Миньор (Перник) 1:1 Берое, греда за "чуковете"

  • 4 окт 2026 | 15:00
  • 4907
  • 7
Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

  • 4 окт 2026 | 13:21
  • 21985
  • 34
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 1240
  • 1
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 9409
  • 1