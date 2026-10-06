Тото Волф: Проблемите на Мерцедес може да струват титлата на Антонели

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф предупреди, че постоянните проблеми с надеждността на болида все още могат да наклонят везните в битката за световната титла във Формула 1 през 2026 година, въпреки че Андреа Кими Антонели има солидна преднина от 84 точки на върха.

Повредата в задвижващата система на Джордж Ръсел на пистата „Сепанг“ съвпадна с второто място на Антонели, но шефът на германския тим бе категоричен, че водещата кола на решетката страда от същите технически слабости. В коментар за Sky Sports F1 след надпреварата в Малайзия Волф изрази задоволство от представянето на младия пилот, но акцентира върху сериозните рискове пред отбора.

Toto couldn't hide his frustration 😠 #F1 #BahrainGP https://t.co/YBHGdiOwpB — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Антонели: Все още не знаем дали новите неща по колата работят

„Кими спечели още няколко точки спрямо Люис зад него и съм доволен, защото си свърши работата. Но борбата за титлата много бързо може да се обърне срещу теб или в твоя полза при едно отпадане, така че това не бива да продължава.“

Отпадането на Ръсел на „Сепанг“ практически сведе шансовете му за шампионската корона до минимум. Предупреждението на Волф обаче е насочено към другата половина на гаража: само един технически дефект при лидера е напълно достатъчен, за да отвори отново интригата в първенството.

Инцидентът на „Сепанг“ не беше изолиран случай, а третата повреда в двигателя за сезона и общо четвърто отпадане заради проблеми с надеждността за модела W17

Фернандо Алонсо се завръща в рали "Дакар", Дачия става Астън Мартин?

Канада: Ръсел отпадна, докато водеше състезанието, като според motorsport.com проблемът е бил в батерията. Барселона: Болидът на Антонели получи електрически срив три обиколки преди края, докато се движеше втори. Официалният сайт на Формула 1 потвърди първото му отпадане за кампанията, а от Мерцедес отново посочиха батерията като източник на повредата. "Сепанг": Ръсел спря пет тура преди финала зад колата за сигурност от трета позиция заради предполагаем дефект в задвижващия агрегат.

След надпреварата в Барселона техническият директор Джеймс Алисън разкри в подкаста на тима, че дефектите произтичат от един и същ компонент в модула на батерията.

Макс Верстапен откри пирон в гумата си при драматичния триумф на „Сепанг“

Притесненията на Волф датират от месеци. Още през юни шефът на тима подчерта, че няма как да се води реална битка за трофея, ако на всяко второ състезание се губят ценни точки. Подобна позиция той изрази и след успеха на Антонели в Мадрид, когато преднината достигна 81 пункта, отбелязвайки крехкостта на болида и силовия тракт.

Развитието на събитията на „Сепанг“ онагледи колко бързо се променя ситуацията. Самият Ръсел изчисли, че вместо да отстъпи само три точки на съотборника си, изоставането му е нараснало с 18. Ако Антонели се сблъска със същия проблем в Сингапур при евентуална победа на съперник, дистанцията би се стопила с 25 точки само за един уикенд при още шест оставащи старта.

Само Шумахер и Хамилтън останаха пред Верстапен

Надеждността не е единствената въпросителна пред тима преди Сингапур. Мерцедес въведе на „Сепанг“ първия си мащабен пакет с подобрения след старта в Канада през май, но новостите не донесоха очаквания скок в темпото. Волф призна, че връщането към старата аеродинамична спецификация е напълно възможно, като свободните тренировки в петък в Сингапур вероятно ще послужат за пряко сравнение на двата пакета.

Ще има ли Джордж Ръсел наказание в Сингапур?

Ръководството остава уверено, че екипът на Джеймс Алисън държи нещата под контрол, но следващите седем състезателни уикенда – стига стартовете в Катар и Абу Даби да се проведат по график – ще покажат дали преднината на Антонели ще издържи. Въпреки че математически италианецът може да си позволи отсъствие в три кръга без да загуби водачеството, неговата амбиция остава максимална, с реална възможност да завърши сезона с 11 победи и да изравни постижението на Люис Хамилтън за най-много спечелени състезания в рамките на една година.

Джордж Ръсел след отпадането: Чак да ти се доплаче от смях

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages