Макс Верстапен откри пирон в гумата си при драматичния триумф на „Сепанг“

Макс Верстапен се сблъска с необичаен проблем по време на Гран при на Бахрейн в Малайзия, след като в предната лява гума на неговия болид се оказа забит пирон. Нидерландецът съобщи за находката на своя състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе, но инцидентът не му попречи да стигне до първата си победа за сезона.

По време на спирането на надпреварата с червен флаг радиокомуникацията между пилота и бокса запечата любопитен диалог. „Имам пирон в гумата“, докладва пилотът на Ред Бул. Ламбиазе поиска бързо уточнение: „В предна лява?“, след което Верстапен потвърди, а инженерът му отговори с кратко: „Благодаря ти“.

It certainly wasn't plain sailing for Super Max at the start! 🤩🦁 However, the slow getaway did little to stop Verstappen's hunt for victory at Sepang 🔼 #F1 #BahrainGP https://t.co/NcDEnQTWY4 — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

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Още преди реалния старт на състезанието Верстапен трябваше да се справи и с технически проблеми. В подгряващите обиколки зад колата за сигурност неговият болид RB22 не реагираше правилно на подаването на газ. Нидерландецът успя да продължи, но неколцина пилоти зад него изпитаха същите затруднения, като Люис Хамилтън дори спря на пистата.

Ръководството на състезанието прекрати процедурата по стартиране, която вече бе забавена заради проливния дъжд над „Сепанг“. При новия опит Верстапен зае отново първата позиция на старта, а до него на първа редица се нареди Хамилтън. От Ред Бул избраха гуми интермедия, докато Хамилтън и пилотите на „Макларън“ рискуваха със сликове.

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В началната фаза асфалтът се оказа твърде мокър за сликове, което оправда избора на Верстапен, въпреки че на старта той отстъпи пред Кими Антонели и Джордж Ръсел.

Не е ясно откъде се е появил пиронът и кога точно е попаднал в гумата, нито дали е имало загуба на налягане. Поради това остава неизвестно колко близо е бил състезателят до спукване на гума или отпадане. Ситуацията обаче бе поредното изпитание в ден, изпълнен с препятствия за нидерландеца.

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Верстапен бързо се съвзе след началните обиколки, изпревари Ръсел на пистата и започна да преследва Антонели. След като Валтери Ботас излетя от трасето и на пистата се появи кола за сигурност, нидерландецът смени междинните си гуми с меки под пълен режим на кола за сигурност.

След подновяването на състезанието Верстапен се справи и с Антонели. Той атакува болида на Мерцедес от външната страна на първи завой и завърши маневрата на излизането от втори завой, за да поведе колоната. Дори късната поява на нова кола за сигурност не успя да го спре по пътя към успеха. Верстапен задържа Антонели зад себе си и донесе първата победа на Ред Бул с техен собствен задвижващ агрегат. Въпреки дъжда, софтуерните проблеми и забития в гумата пирон, неделният ден на „Сепанг“ завърши за него на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

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Снимки: Gettyimages