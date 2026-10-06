Антонели: Все още не знаем дали новите неща по колата работят

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели призна след състезанието в Малайзия, че в Мерцедес не са наясно дали подобренията по W17, представени на „Сепанг“, работят ефективно.

Състезанието беше спечелено от Макс Верстапен, Антонели остана втори, а другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел отпадна заради повреда в задвижващата система.

Debriefing the Sepang conditions with the Top Three in the cooldown room... and Kimi reacts to his clash with a bollard! 😮‍💨🗣️ #F1 #BahrainGP https://t.co/UNg5hMNr84 — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

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„Все още не сме проучили напълно ефекта от новите елементи по колата - обясни италианецът, който отново увеличи аванса си на върха на класирането. - Неравното трасе и високите температури през уикенда са фактори, които не работят в наша полза, както стана и в Малайзия.

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„Но се надявам, че в Сингапур ще намерим правилните настройки и ще имаме повече скорост. Вече казах след финала, че второто място беше максимумът за мен в неделя и все повече се убеждавам в това.

„Тепърва ще разберем какъв е потенциалът на новите елементи, не сме сигурни колко по-бързи ще сме с тях. Всеки път тази година, когато караме на писта със стар и по-абразивен асфалт, ние имаме проблеми. На „Зандвоорт“ колите на Макларън бяха много по-бързи от нас, може би това е ефектът на работата на гумите на по-стар асфалт.“

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Снимки: Gettyimages