Антонели: Все още не знаем дали новите неща по колата работят

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели призна след състезанието в Малайзия, че в Мерцедес не са наясно дали подобренията по W17, представени на „Сепанг“, работят ефективно.
Състезанието беше спечелено от Макс Верстапен, Антонели остана втори, а другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел отпадна заради повреда в задвижващата система.
Само Шумахер и Хамилтън останаха пред Верстапен
„Все още не сме проучили напълно ефекта от новите елементи по колата - обясни италианецът, който отново увеличи аванса си на върха на класирането. - Неравното трасе и високите температури през уикенда са фактори, които не работят в наша полза, както стана и в Малайзия.
Може ли Ред Бул да се бори за победи на всяка писта?
„Но се надявам, че в Сингапур ще намерим правилните настройки и ще имаме повече скорост. Вече казах след финала, че второто място беше максимумът за мен в неделя и все повече се убеждавам в това.
„Тепърва ще разберем какъв е потенциалът на новите елементи, не сме сигурни колко по-бързи ще сме с тях. Всеки път тази година, когато караме на писта със стар и по-абразивен асфалт, ние имаме проблеми. На „Зандвоорт“ колите на Макларън бяха много по-бързи от нас, може би това е ефектът на работата на гумите на по-стар асфалт.“
Ще има ли Джордж Ръсел наказание в Сингапур?
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages