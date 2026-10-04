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Джордж Ръсел след отпадането: Чак да ти се доплаче от смях

  • 4 окт 2026 | 14:52
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Джордж Ръсел понесе вероятно фатален удар по и без това избледняващите си надежди за титлата във Формула 1, след като бе принуден да се откаже от почти сигурно трето място в заключителните обиколки на Гран при на Бахрейн в Малайзия.

Британският пилот на Мерцедес се движеше плътно зад своя съотборник Андреа Кими Антонели по време на късната фаза с кола за сигурност, когато предполагаема повреда в задвижващата система го принуди да отбие встрани. По този начин потенциалната загуба от едва три точки спрямо съотборника му се превърна в пасив от цели 18 пункта в битката за световната корона.

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След този развой Ръсел изостава на 84 точки зад младия си колега в генералното класиране при оставащи едва шест или седем старта до края на кампанията.

„Човек почти може да се изсмее на такъв лош късмет. Състоянието ми е отвъд разочарованието. Случи се толкова много пъти през този сезон и е наистина жалко... но трябва да продължим да се борим и да не се предаваме. Подиумът изглеждаше в кърпа вързан. Направихме стабилно състезание — не изключително, но солидно. Не ми се случва за първи път, така че вече свикнах с това усещане и с подобни въпроси“, заяви Ръсел пред Sky Sports F1 след финала.

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Макс Верстапен ликува в маратонската Гран При на Бахрейн в Малайзия

След като стартира от седма позиция, британецът се възползва максимално от хаоса в откриващите метри и си проби път до третата позиция, а при първия рестарт след колата за сигурност дори успя да изпревари Антонели.

Впоследствие обаче Ръсел не успя да удържи по-високото темпо на младия италианец със състезателния болид W17 и се бе насочил към комфортно ограничаване на щетите с дефицит от само три точки спрямо него. Това изглеждаше напълно приемлив резултат с оглед стартовата позиция преди надпреварата.

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Съдбата обаче отново се намеси решително в сезона му, повтаряйки сценариите от първите състезания за годината. Така всякаква надежда за обрат в битката за световната титла вече изглежда на практика недостижима.

Попитан дали вече трябва да приеме края на шампионските си илюзии, пилотът отговори реалистично:

„Няма нужда да заявявам категорично, че всичко е приключило, но разбира се, това е изключително вероятно и просто отразява реалността. Знаех, че за да се върна в битката, ми трябваше късметът да бъде на моя страна. За жалост фортуна не бе с мен, така че очакваната загуба от три точки зад Кими се превърна в пасив от 18. Разбира се, ако проблемът бе сполетял другата кола, щях да спечеля 18 точки. Истинско разочарование е, но това са фактите.“

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Снимки: Gettyimages

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