Мики ван де Вен се размина с тежка травма, ясен е и планът за завръщането на Педро Поро

Тотнъм най-вероятно ще избегне задълбочаване на кризата в защитната си линия преди гостуването на Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“ в събота, въпреки че Мики ван де Вен бе принудително заменен по време на мача на Нидерландия в неделя вечер.

Капитанът на лондончани напусна терена в заключителните минути на двубоя от група А2 на Лигата на нациите срещу Сърбия в Белград. Причината бе неприятен инцидент, при който нападателят на домакините Лука Йович неволно настъпи лявата му ръка. Първоначално два от пръстите на бранителя бяха бинтовани и той продължи срещата, но малко по-късно се наложи да излезе. Тъй като Чави Ернандес вече бе извършила всичките си позволени смени, нидерландците завършиха мача с десет души.

Резервата Зиркзее донесе победата на Нидерландия над Сърбия

Случилото се предизвика сериозно безпокойство в лагера на Тотнъм преди подновяването на първенството във Висшата лига. Тимът от Северен Лондон все още търси първата си победа за сезона, за да се измъкне от дъното на класирането.

„Шпорите“ вече са без десния бек Педро Поро за сблъсъка на „Олд Трафорд“ поради травма в подколянното сухожилие, която го извади и от състава на Испания. В същото време партньорът на Ван де Вен в центъра на защитата Ян Пол ван Хеке напусна лагера на „лалетата“ по-рано миналата седмица заради проблем в стъпалото, получен в първия мач срещу сръбския тим.

Опасенията за продължително отсъствие на Ван де Вен обаче бяха разсеяни от новия селекционер на Нидерландия Чави след срещата в Белград.

„Той е добре. Почувства се замаян заради силната болка в пръста, но не става дума за тежка контузия“, коментира испанският специалист.

Ван де Вен така или иначе се завръща в клубния си отбор, тъй като нидерландският състав приключи четирите си мача от Лигата на нациите за този международен прозорец. Защитникът ще премине обстойни прегледи от медицинския щаб на Тотнъм, като очакванията са той да бъде на разположение за визитата в Манчестър.

Micky van de Ven comes off for Netherlands with a hand injury after being stepped on 🤕🇳🇱 https://t.co/2hbBsRlnoU — The Spurs Watch (@TheSpursWatch) October 4, 2026

В същото време Педро Поро продължава възстановяването си с надежда да бъде готов за домакинството срещу Ковънтри Сити на 19 октомври, въпреки че по-вероятната дата за завръщането му на терена остава дербито с Челси пет дни по-късно.

Испанският краен бранител получи контузия в подколянното сухожилие при поражението от водения от Унай Емери отбор на Астън Вила на 19 септември, като престоя на терена едва 19 минути, а първоначалните прогнози сочеха около месец пауза. По време на мачовете на националните отбори защитникът се подготвя със специалисти в Испания, вместо на клубната база на Тотнъм, с цел да възвърне оптимална форма преди очакваното си завръщане на „Стамфорд Бридж“.

Извън строя за Тотнъм остава и преотстъпеният от Челси Михайло Мудрик заради травма в глезена, получена на тренировка през миналия месец. Дългосрочно отсъстващи са Чави Симонс и Уилсон Одобер, които продължават своето възстановяване от скъсани предни кръстни връзки, получени през изминалата кампания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago